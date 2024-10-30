Автоплатиж....
Пид час роботи сервису сталася помилка.
Это что означает?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 жов, 2024 00:20
Додано: Сер 30 жов, 2024 11:15
Додано: Сер 30 жов, 2024 11:37
Re: ПриватБанк
Там є три місця де можна створити Автоплатіж... Шукайте інше )
Додано: Сер 30 жов, 2024 21:06
Додано: Сер 30 жов, 2024 21:59
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