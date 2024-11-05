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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
9
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 19:55

  greenozon написав:https://privatbank.ua/3924

Зате один язикатий недоблогер нещодавно цю тему розрекламував на всю Україну. Справа Влада Коваля живе і квітне...
От нехай тепер шукає нову стежину.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 22:21

  Искатель написав:
  greenozon написав:https://privatbank.ua/3924

Зате один язикатий недоблогер нещодавно цю тему розрекламував на всю Україну. Справа Влада Коваля живе і квітне...
От нехай тепер шукає нову стежину.

А от один анонімний телеграм-канал ще влітку про це писав, ні?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 22:25

klug, та інфа була на наступний день як Православний спалив свою фічу
А Бегемоту не потрібні оборотні кошти.. ну і ха̶.й з ним :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 16:30

Переказ автоплатежем – 0,5% (min 5 грн, max 100 грн);

Так і є. Запланований на сьогодні не списало, не вистачило грошей (було +1,00). Нащо ото було фотографуватися для підтвердження?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 14:58

а без автоплатежа?
штовхнути/ потягнути з кдв?
ті ж 0.5 мін 5?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 15:17

  v57 написав:а без автоплатежа?
штовхнути/ потягнути з кдв?
ті ж 0.5 мін 5?

Ну там ж 0.5% макс 50 грн. Ото відправляйте від 100К... і буде за смішні гроші
Але фінмон нервовий у Приват
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 01:34

  quadro_tony_da написав:
  quadro_tony_da написав:не розумію як це працює
привязав до Paypal карти різних банків щоб платити з них в Epic Games Store
не напряму з карти а через PP як платіжний шлюз

Приват показує MCC 5816
Сенс, Пумб і Abank показує MCC 7994


виходять інші банки зчитують код пайпалу
а приват ігнорує код пайпалу і бере код епік геймс напряму?


так ніхто і не знає, чому приват може ігнорувати мцц точки яка процесить платіж
дивно
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 07:25

Клуб мажорів

  Amethyst написав:
  v57 написав:а без автоплатежа?
штовхнути/ потягнути з кдв?
ті ж 0.5 мін 5?

Ну там ж 0.5% макс 50 грн. Ото відправляйте від 100К... і буде за смішні гроші
Але фінмон нервовий у Приват

За гривню автоплатіж не безкоштовно, а відправити 100000 грн за 50 грн дуже дорого. Прокурори-інваліди часом.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:55

Стежки, стежечки, стежинки

Автоплатіж це остання стежка була?
Напишіть, будь ласка, в особисті, якщо ще є якийсь варіант :roll:
konokrad
 
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  #<1 ... 431432433434
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