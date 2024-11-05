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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2024 19:55
greenozon написав:
https://privatbank.ua/3924
Зате один язикатий недоблогер нещодавно цю тему розрекламував на всю Україну. Справа Влада Коваля живе і квітне...
От нехай тепер шукає нову стежину.
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Искатель
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Додано: Чет 31 жов, 2024 22:21
Искатель написав: greenozon написав:
https://privatbank.ua/3924
Зате один язикатий недоблогер нещодавно цю тему розрекламував на всю Україну. Справа Влада Коваля живе і квітне...
От нехай тепер шукає нову стежину.
А от один анонімний телеграм-канал ще влітку про це писав, ні?
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klug
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Додано: Чет 31 жов, 2024 22:25
klug
, та інфа була на наступний день як Православний спалив свою фічу
А Бегемоту не потрібні оборотні кошти.. ну і ха̶.й з ним
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Amethyst
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Додано: П'ят 01 лис, 2024 16:30
Переказ автоплатежем – 0,5% (min 5 грн, max 100 грн);
Так і є. Запланований на сьогодні не списало, не вистачило грошей (було +1,00). Нащо ото було фотографуватися для підтвердження?
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kulikrom
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Додано: Суб 02 лис, 2024 14:58
а без автоплатежа?
штовхнути/ потягнути з кдв?
ті ж 0.5 мін 5?
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v57
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Додано: Суб 02 лис, 2024 15:17
v57 написав:
а без автоплатежа?
штовхнути/ потягнути з кдв?
ті ж 0.5 мін 5?
Ну там ж 0.5% макс 50 грн. Ото відправляйте від 100К... і буде за смішні гроші
Але фінмон нервовий у Приват
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Amethyst
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Додано: Нед 03 лис, 2024 01:34
quadro_tony_da написав: quadro_tony_da написав:
не розумію як це працює
привязав до Paypal карти різних банків щоб платити з них в Epic Games Store
не напряму з карти а через PP як платіжний шлюз
Приват показує MCC 5816
Сенс, Пумб і Abank показує MCC 7994
виходять інші банки зчитують код пайпалу
а приват ігнорує код пайпалу і бере код епік геймс напряму?
так ніхто і не знає, чому приват може ігнорувати мцц точки яка процесить платіж
дивно
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quadro_tony_da
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Додано: Нед 03 лис, 2024 07:25
Amethyst написав: v57 написав:
а без автоплатежа?
штовхнути/ потягнути з кдв?
ті ж 0.5 мін 5?
Ну там ж 0.5% макс 50 грн. Ото відправляйте від 100К... і буде за смішні гроші
Але фінмон нервовий у Приват
За гривню автоплатіж не безкоштовно, а відправити 100000 грн за 50 грн дуже дорого. Прокурори-інваліди часом.
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sens
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Додано: Вів 05 лис, 2024 17:55
Автоплатіж це остання стежка була?
Напишіть, будь ласка, в особисті, якщо ще є якийсь варіант
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konokrad
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Додано: Вів 05 лис, 2024 19:57
konokrad написав:
Автоплатіж це остання стежка була?
Так.
Із 1 листопада цю стежку покращили.
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