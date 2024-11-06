|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2024 20:16
Re: ПриватБанк
Будем шукать....
Додано: Чет 07 лис, 2024 02:07
Re: ПриватБанк
Заказ карт заграницу поломался.
В таких странах как Польша и Германия не дает ввести адрес. Например в Берлине знает только 2 адреса
В тоже время в других странах адрес ввести можно.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|