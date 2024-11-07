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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2024 20:16
Re: ПриватБанк
Будем шукать....
Додано: Чет 07 лис, 2024 02:07
Re: ПриватБанк
Заказ карт заграницу поломался.
В таких странах как Польша и Германия не дает ввести адрес. Например в Берлине знает только 2 адреса
В тоже время в других странах адрес ввести можно.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:24
Re: ПриватБанк
Перекази за номером телефону з Visa – шанс на подарунки та кешбек
з 15 жовтня 2024 до 31 грудня 2024
Приватбанк розігрує iPhone 16, MacBook Air, Apple iPad та кешбек до 15 000 грн.
Надіслати гроші близьким і знайомим із Visa можна навіть без номера їхньої картки. Усе, що вам треба зробити, – записати номер телефону одержувача до списку ваших контактів, зайти в застосунок Приват24 та здійснити переказ за номером телефону за декілька кліків.
Детальніше за посиланням:
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