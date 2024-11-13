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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2024 20:16
Re: ПриватБанк
Будем шукать....
Додано: Чет 07 лис, 2024 02:07
Re: ПриватБанк
Заказ карт заграницу поломался.
В таких странах как Польша и Германия не дает ввести адрес. Например в Берлине знает только 2 адреса
В тоже время в других странах адрес ввести можно.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:24
Re: ПриватБанк
Перекази за номером телефону з Visa – шанс на подарунки та кешбек
з 15 жовтня 2024 до 31 грудня 2024
Приватбанк розігрує iPhone 16, MacBook Air, Apple iPad та кешбек до 15 000 грн.
Надіслати гроші близьким і знайомим із Visa можна навіть без номера їхньої картки. Усе, що вам треба зробити, – записати номер телефону одержувача до списку ваших контактів, зайти в застосунок Приват24 та здійснити переказ за номером телефону за декілька кліків.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 12:27
Re: ПриватБанк
До -50% на поїздки з Uklon та преміальною карткою Mastercard
з 15 жовтня 2024 до 15 січня 2025
Більше ніж вигода для вас.
Хто може брати участь в акції?
Повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають преміальну картку Mastercard World Black Edition або Mastercard World Elite.
Як стати учасником акції?
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:47
Re: ПриватБанк
очень сраний банк Приват без основательно отказал в переводе средств на счет в банке АТ "КРЕДОБАНК" UA303253650000000260010052506 . Хотел оплатить за товар и на те , пришлось идти в другой банк .
Додано: Сер 13 лис, 2024 19:27
Ото оптимізатори. Раніше прямо в архіві можна було завантажити квитанції, тепер для цього окремий розділ, але з 8-ми оплат у розділі квитанцій видно лише 5. Добре, що хоч на пошту все прислали, проте лист натякає, що їм не дуже подобаються такі розсилки і пропонують добровільно відмовитися від єдиного механізму, що ще працює.
Додано: Сер 13 лис, 2024 20:27
Re: ПриватБанк
klug, якщо оплати зроблені з картки іншого банку, то в разі не завантажити після операції, завантажити в подальшому з Приват24 неможливо буде.
Додано: Сер 13 лис, 2024 21:29
Оплата з веб-версії П24 карткою іншого банку. При оплаті завантажувати нічого не дає. Решта, як описано вище. Поки вдалося отримати усі квитанцію, але вони явно працюють над тим, щоб це змінити у майбутньому.
Додано: Сер 13 лис, 2024 23:23
Re: ПриватБанк
klug, на 8 числа робив оплати й усе давало завантажити, але треба було образу після оплати це робити.
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