RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 432433434435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
10
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:16

Re: ПриватБанк

Будем шукать....
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7445
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 02:07

Re: ПриватБанк

Заказ карт заграницу поломался.
В таких странах как Польша и Германия не дает ввести адрес. Например в Берлине знает только 2 адреса :)
В тоже время в других странах адрес ввести можно.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 03.02.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:24

Re: ПриватБанк

Перекази за номером телефону з Visa – шанс на подарунки та кешбек
з 15 жовтня 2024 до 31 грудня 2024
Приватбанк розігрує iPhone 16, MacBook Air, Apple iPad та кешбек до 15 000 грн.

Надіслати гроші близьким і знайомим із Visa можна навіть без номера їхньої картки. Усе, що вам треба зробити, – записати номер телефону одержувача до списку ваших контактів, зайти в застосунок Приват24 та здійснити переказ за номером телефону за декілька кліків.

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Apple_t ... a_perekazy

Зображення
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 12:27

Re: ПриватБанк

До -50% на поїздки з Uklon та преміальною карткою Mastercard
з 15 жовтня 2024 до 15 січня 2025
Більше ніж вигода для вас.

Хто може брати участь в акції?
Повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають преміальну картку Mastercard World Black Edition або Mastercard World Elite.

Як стати учасником акції?
Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/znyzhka_vid_uklon

Зображення
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:47

Re: ПриватБанк

очень сраний банк Приват без основательно отказал в переводе средств на счет в банке АТ "КРЕДОБАНК" UA303253650000000260010052506 . Хотел оплатить за товар и на те , пришлось идти в другой банк .
yama
 
Повідомлень: 4888
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9078 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 19:27

Ото оптимізатори. Раніше прямо в архіві можна було завантажити квитанції, тепер для цього окремий розділ, але з 8-ми оплат у розділі квитанцій видно лише 5. Добре, що хоч на пошту все прислали, проте лист натякає, що їм не дуже подобаються такі розсилки і пропонують добровільно відмовитися від єдиного механізму, що ще працює. :evil:
klug
 
Повідомлень: 8609
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:27

Re: ПриватБанк

klug, якщо оплати зроблені з картки іншого банку, то в разі не завантажити після операції, завантажити в подальшому з Приват24 неможливо буде.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 08.03.18
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 21:29

  Howl написав:klug, якщо оплати зроблені з картки іншого банку, то в разі не завантажити після операції, завантажити в подальшому з Приват24 неможливо буде.

Оплата з веб-версії П24 карткою іншого банку. При оплаті завантажувати нічого не дає. Решта, як описано вище. Поки вдалося отримати усі квитанцію, але вони явно працюють над тим, щоб це змінити у майбутньому.
klug
 
Повідомлень: 8609
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 23:23

Re: ПриватБанк

klug, на 8 числа робив оплати й усе давало завантажити, але треба було образу після оплати це робити.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 08.03.18
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:52

Кто-то в курсе дела, заказ карты из Польши и Германии до сих пор не работает.
Когда пофиксят ?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 03.02.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 432433434435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5908)
15.11.2024 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.