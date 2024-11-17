Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого.
П.С. Аккаунт сплячий.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2024 02:19
Re: ПриватБанк
Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого.
П.С. Аккаунт сплячий.
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