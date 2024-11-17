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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
22
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
10
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 02:19

Re: ПриватБанк

Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого.
П.С. Аккаунт сплячий.
lel
 
Повідомлень: 3511
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1104 раз.
Подякували: 405 раз.
 
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  #<1 ... 433434435436
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