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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 02:19

Re: ПриватБанк

Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого. 15%-на АЗС, аптеки, електроніку, дім і ремонт.
П.С. Аккаунт сплячий.
lel
 
Повідомлень: 3511
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1104 раз.
Подякували: 405 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:49

  lel написав:Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого. 15%-на АЗС, аптеки, електроніку, дім і ремонт.
П.С. Аккаунт сплячий.

У меня акк не спящий, но тоже налили:
- ОГО (это они так назвали набор категорий) - 8% (родственнику 15%), продукты, кафе, одежда (родственнику +АЗС)
- отдельной категорией дали "красота, спорт, мед.заклади". Наверное, вместо вашей категории "коммунальные" :D
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:55

  Driver написав:
  lel написав:Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого. 15%-на АЗС, аптеки, електроніку, дім і ремонт.
П.С. Аккаунт сплячий.

У меня акк не спящий, но тоже налили:
- ОГО (это они так назвали набор категорий) - 8% (родственнику 15%), продукты, кафе, одежда (родственнику +АЗС)
- отдельной категорией дали "красота, спорт, мед.заклади". Наверное, вместо вашей категории "коммунальные" :D

а меняться низзя?
Меняю все-все свои кат-и на Коммунальные от сторонних контор (Портмоне) 8)
Amethyst
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Повідомлень: 5880
З нами з: 05.05.21
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:56

  lel написав:Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого. 15%-на АЗС, аптеки, електроніку, дім і ремонт.
П.С. Аккаунт сплячий.

А де це можно побачити?Дякую.
Вадимка
 
Повідомлень: 368
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:29

  Вадимка написав:
  lel написав:Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого. 15%-на АЗС, аптеки, електроніку, дім і ремонт.
П.С. Аккаунт сплячий.

А де це можно побачити?Дякую.

В аппке п24 раздел "Привіт"
WallNutPen
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 08.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 366 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:21

Re: ПриватБанк

У коллеги в наборе ОГО 20% в том числе продукты и супермаркеты, и еще отдельно 10% на продукты. Интересно, будет и туда и туда?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4661
З нами з: 14.10.08
Подякував: 301 раз.
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  #<1 ... 433434435436
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