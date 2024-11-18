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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2024 02:19
Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого. 15%-на АЗС, аптеки, електроніку, дім і ремонт.
П.С. Аккаунт сплячий.
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lel
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:49
lel написав:
Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого. 15%-на АЗС, аптеки, електроніку, дім і ремонт.
П.С. Аккаунт сплячий.
У меня акк не спящий, но тоже налили:
- ОГО (это они так назвали набор категорий) - 8% (родственнику 15%), продукты, кафе, одежда (родственнику +АЗС)
- отдельной категорией дали "красота, спорт, мед.заклади". Наверное, вместо вашей категории "коммунальные"
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Driver
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:55
Driver написав: lel написав:
Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого. 15%-на АЗС, аптеки, електроніку, дім і ремонт.
П.С. Аккаунт сплячий.
У меня акк не спящий, но тоже налили:
- ОГО (это они так назвали набор категорий) - 8% (родственнику 15%), продукты, кафе, одежда (родственнику +АЗС)
- отдельной категорией дали "красота, спорт, мед.заклади". Наверное, вместо вашей категории "коммунальные"
а меняться низзя?
Меняю все-все свои кат-и на Коммунальные от сторонних контор (Портмоне)
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Amethyst
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:56
lel написав:
Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого. 15%-на АЗС, аптеки, електроніку, дім і ремонт.
П.С. Аккаунт сплячий.
А де це можно побачити?Дякую.
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Вадимка
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Додано: Пон 18 лис, 2024 15:29
Вадимка написав: lel написав:
Не спалось. Дивився графік відключень. Подивився і Привіт. Насипали кешбек 10% на комунальні , 20% - на онлайн покупки на закордоних сайтах і ще багато цікавого. 15%-на АЗС, аптеки, електроніку, дім і ремонт.
П.С. Аккаунт сплячий.
А де це можно побачити?Дякую.
В аппке п24 раздел "Привіт"
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WallNutPen
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Додано: Пон 18 лис, 2024 16:21
У коллеги в наборе ОГО 20% в том числе продукты и супермаркеты, и еще отдельно 10% на продукты. Интересно, будет и туда и туда?
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Ferlakur
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