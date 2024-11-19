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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 434435436437

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:39

Re: ПриватБанк

Приват24 у всіх працює?
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:40

Re: ПриватБанк

Шось не можливо увійти в додаток, пробував на двох аккаунтах. Це у всіх так?
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:41

Re: ПриватБанк

Аналогічно. Спробував на 3700 передзвонити. Відзвонили і повідомили, що мій номер не зареєстрований в системі. Хакнули банк?
Востаннє редагувалось ternofond в Пон 18 лис, 2024 23:47, всього редагувалось 1 раз.
ternofond
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 00:14

Re: ПриватБанк

  ternofond написав:Аналогічно. Спробував на 3700 передзвонити. Відзвонили і повідомили, що мій номер не зареєстрований в системі. Хакнули банк?

На їх сайті з'явилося:
"Технічні роботи
Наразі виникли складнощі в роботі деяких сервісів банку. Наші фахівці вже працюють над вирішенням питання. Будь ласка, спробуйте виконати потрібну операцію пізніше. Вдячні за ваше розуміння та терпіння"

P.S. В додаток вже пустило
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 04:23

Re: ПриватБанк

Спитаю ще й тут.
При оплаті карткою довіреної особи (до мого рахунку) відсоток "привіту" буде як показано в П24 довіреної особи (це ж картка не моя, а на її ім'я, рахунок тільки мій)?
Чи можуть нарахувати відсоток КБ (а вони в нас різні) як вказано в моєму П24?
alibob
 
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