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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:39
Re: ПриватБанк
Приват24 у всіх працює?
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:40
Re: ПриватБанк
Шось не можливо увійти в додаток, пробував на двох аккаунтах. Це у всіх так?
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:41
Re: ПриватБанк
Аналогічно. Спробував на 3700 передзвонити. Відзвонили і повідомили, що мій номер не зареєстрований в системі. Хакнули банк?
Востаннє редагувалось ternofond в Пон 18 лис, 2024 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 лис, 2024 00:14
Re: ПриватБанк
На їх сайті з'явилося:
"Технічні роботи
Наразі виникли складнощі в роботі деяких сервісів банку. Наші фахівці вже працюють над вирішенням питання. Будь ласка, спробуйте виконати потрібну операцію пізніше. Вдячні за ваше розуміння та терпіння"
P.S. В додаток вже пустило
Додано: Вів 19 лис, 2024 04:23
Re: ПриватБанк
Спитаю ще й тут.
При оплаті карткою довіреної особи (до мого рахунку) відсоток "привіту" буде як показано в П24 довіреної особи (це ж картка не моя, а на її ім'я, рахунок тільки мій)?
Чи можуть нарахувати відсоток КБ (а вони в нас різні) як вказано в моєму П24?
Додано: Вів 19 лис, 2024 10:46
Кешбек на комуналку - максимум 300 грн на місяць чи 500? Там незрозуміло трохи. Там де "Накопичено і ліміт" - 500, а у умовах акції- 300. Буду експериментувати.
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