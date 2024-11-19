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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 435436437438

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:43

  quadro_tony_da написав:якщо я на розетці або Телемарті наприклад куплю якісь компдектуючі для ПК вони порахуються як "Побутова техніка і цифроів товари" і буде кешбек 15% чи ні?

Залежить від МСС-коду, там можуть бути різні.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:44

  quadro_tony_da написав:якщо я на розетці або Телемарті наприклад куплю якісь компдектуючі для ПК вони порахуються як "Побутова техніка і цифроів товари" і буде кешбек 15% чи ні?


В мене точка розетки як продукти проходить.В інших їх точках давно не пробував, можливо якась інша категорія.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:50

В Brain/ITBox в точках видачі в Києві кешбек за "цирові товари" нараховується коректно. Перевірено.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:58

Re: ПриватБанк

зрозуміло, треба йти в точку видачі і перевіряти якоюсь дрібною покупкою
quadro_tony_da
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