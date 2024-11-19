|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:43
quadro_tony_da написав:
якщо я на розетці або Телемарті наприклад куплю якісь компдектуючі для ПК вони порахуються як "Побутова техніка і цифроів товари" і буде кешбек 15% чи ні?
Залежить від МСС-коду, там можуть бути різні.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6266
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1040 раз.
- Подякували: 4846 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:44
quadro_tony_da написав:
якщо я на розетці або Телемарті наприклад куплю якісь компдектуючі для ПК вони порахуються як "Побутова техніка і цифроів товари" і буде кешбек 15% чи ні?
В мене точка розетки як продукти проходить.В інших їх точках давно не пробував, можливо якась інша категорія.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1264
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:50
В Brain/ITBox в точках видачі в Києві кешбек за "цирові товари" нараховується коректно. Перевірено.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2388
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:58
зрозуміло, треба йти в точку видачі і перевіряти якоюсь дрібною покупкою
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|