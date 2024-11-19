Залежить від МСС-коду, там можуть бути різні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:43
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:44
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:50
В Brain/ITBox в точках видачі в Києві кешбек за "цирові товари" нараховується коректно. Перевірено.
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:58
Re: ПриватБанк
зрозуміло, треба йти в точку видачі і перевіряти якоюсь дрібною покупкою
Додано: Вів 19 лис, 2024 19:11
Re: ПриватБанк
чіназес, оплатив в додатку розетка, порахувало покупку як ДІМ ТА РЕМОНТ
що теж має 15% кешбек
лайфхак, купуєте в розетці товар з знижкою 7% по одній приватівській акції
і зверху ще отримуєте кешбек 15% по іншій акції
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