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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 435436437438

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ПриватБанк 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:43

  quadro_tony_da написав:якщо я на розетці або Телемарті наприклад куплю якісь компдектуючі для ПК вони порахуються як "Побутова техніка і цифроів товари" і буде кешбек 15% чи ні?

Залежить від МСС-коду, там можуть бути різні.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:44

  quadro_tony_da написав:якщо я на розетці або Телемарті наприклад куплю якісь компдектуючі для ПК вони порахуються як "Побутова техніка і цифроів товари" і буде кешбек 15% чи ні?


В мене точка розетки як продукти проходить.В інших їх точках давно не пробував, можливо якась інша категорія.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:50

В Brain/ITBox в точках видачі в Києві кешбек за "цирові товари" нараховується коректно. Перевірено.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:58

Re: ПриватБанк

зрозуміло, треба йти в точку видачі і перевіряти якоюсь дрібною покупкою
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 19:11

Re: ПриватБанк

чіназес, оплатив в додатку розетка, порахувало покупку як ДІМ ТА РЕМОНТ
що теж має 15% кешбек


лайфхак, купуєте в розетці товар з знижкою 7% по одній приватівській акції
і зверху ще отримуєте кешбек 15% по іншій акції
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:03

Відтепер замовити валюту для валютообміну в касі банку можна в еквіваленті 400 тис. грн на день ✅

І не обов'язково мати на рахунках кошти в гривні. Головне, щоб у вас була потрібна сума готівкою.

Як замовити валюту (євро, доларів США) під валютообмін?

📍У відділенні ПриватБанку.
📍Самостійно у в Приват24 в меню “Сервіси” → “Замовлення готівки”.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 22:27

  Ой+ написав:(...) А взагалі безпрецедентні щедроти.

Не забываем, что Приватбанку капают проценты по ОВГЗ (которыми его докапитализировали в 2016-м) в до фига млн грн/мес.
По ходу, из них и платится этот кэшбек.
У банка выбор: либо заплатить с них налог на сверхприбыль, либо потратить эту сумму, например, на кэшбек (лояльность клиентов, ага :D )
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 00:39

Підкажіть, як з Єпідтримки вивести мінімально власні кошти? В комплекті є тільки Уні-гривня
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 00:46

  idealstorm написав:Підкажіть, як з Єпідтримки вивести мінімально власні кошти? В комплекті є тільки Уні-гривня



Я знімав налом в касі.Сюрприз оказався що з приватовсткої єпідтримки перерахування з комісією.
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