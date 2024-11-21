Залежить від МСС-коду, там можуть бути різні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:43
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:44
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:50
В Brain/ITBox в точках видачі в Києві кешбек за "цирові товари" нараховується коректно. Перевірено.
Додано: Вів 19 лис, 2024 18:58
Re: ПриватБанк
зрозуміло, треба йти в точку видачі і перевіряти якоюсь дрібною покупкою
Додано: Вів 19 лис, 2024 19:11
Re: ПриватБанк
чіназес, оплатив в додатку розетка, порахувало покупку як ДІМ ТА РЕМОНТ
що теж має 15% кешбек
лайфхак, купуєте в розетці товар з знижкою 7% по одній приватівській акції
і зверху ще отримуєте кешбек 15% по іншій акції
Додано: Вів 19 лис, 2024 21:03
Відтепер замовити валюту для валютообміну в касі банку можна в еквіваленті 400 тис. грн на день ✅
І не обов'язково мати на рахунках кошти в гривні. Головне, щоб у вас була потрібна сума готівкою.
Як замовити валюту (євро, доларів США) під валютообмін?
📍У відділенні ПриватБанку.
📍Самостійно у в Приват24 в меню “Сервіси” → “Замовлення готівки”.
Додано: Вів 19 лис, 2024 22:27
Не забываем, что Приватбанку капают проценты по ОВГЗ (которыми его докапитализировали в 2016-м) в до фига млн грн/мес.
По ходу, из них и платится этот кэшбек.
У банка выбор: либо заплатить с них налог на сверхприбыль, либо потратить эту сумму, например, на кэшбек (лояльность клиентов, ага )
Додано: Чет 21 лис, 2024 00:39
Підкажіть, як з Єпідтримки вивести мінімально власні кошти? В комплекті є тільки Уні-гривня
Додано: Чет 21 лис, 2024 00:46
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:45
Re: ПриватБанк
На комунальні та АЗС - це індивідуальні пропозиції?
У "Привіт" дало кешбек "Умови акції: 1. Активуйте пропозицію. 2. Оплатіть карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» будь-які товари протягом 30 днів. 3. Отримайте 5% кешбеку за ваші витрати у звичайних та інтернет-магазинах. Максимальна сума виплати – 500 гривень на місяць, з урахуванням ПДФО."
Чи буде кешбек на купівлю ліків у аптеках та палива на АЗС ?
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