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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:22
Hennady написав:
На комунальні та АЗС - це індивідуальні пропозиції?
У "Привіт" дало кешбек "Умови акції: 1. Активуйте пропозицію. 2. Оплатіть карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» будь-які товари протягом 30 днів. 3. Отримайте 5% кешбеку за ваші витрати у звичайних та інтернет-магазинах. Максимальна сума виплати – 500 гривень на місяць, з урахуванням ПДФО."
Чи буде кешбек на купівлю ліків у аптеках та палива на АЗС ?
Дивиться що у вас там в Привіті.Якщо немає значить вам не дали.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 14:53
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Нема. Але є ж загальні, для всіх акції.
Тобто, в даному випадку, акція індивідуальна.
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Hennady
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Додано: Чет 21 лис, 2024 15:00
Driver написав: Ой+ написав:
(...) А взагалі безпрецедентні щедроти.
Не забываем, что Приватбанку капают проценты по ОВГЗ (которыми его докапитализировали в 2016-м) в до фига млн грн/мес.
По ходу, из них и платится этот кэшбек.
У банка выбор: либо заплатить с них налог на сверхприбыль, либо потратить эту сумму, например, на кэшбек (лояльность клиентов, ага
)
Банк найкраще заробляє на поточних, які для нього майже дармові, а так як він відхопив величезний сегмент всіляких державних виплат громадянам, то дійсно проблема куди дівати прибуток. Багато людей щ кредитками навіть не в курсі про "привіт" та всілякі кешбеки і навіть не скористаються цими гіперщедротами.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 17:06
Ой+ написав:
А взагалі безпрецедентні щедроти.
Як воно буде щодо місячного ліміту з урахуванням того, що перше грудня начебто також в терміні дії? Пам’ятаю, що якщо дата вказана в періоді, то хоч "по", хоч "до", вона вважається саме в періоді.
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kulikrom
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Додано: Чет 21 лис, 2024 17:40
kulikrom написав: Ой+ написав:
А взагалі безпрецедентні щедроти.
Як воно буде щодо місячного ліміту з урахуванням того, що перше грудня начебто також в терміні дії? Пам’ятаю, що якщо дата вказана в періоді, то хоч "по", хоч "до", вона вважається саме в періоді.
Более того, в "Привіт" срок действия отображается как "01 грудня 23:59".
Надеемся, что они не поменяют условия задним числом, как они умеют
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Driver
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Додано: Суб 23 лис, 2024 14:37
Чи правильно я розумію: якщо перерахувати з однієї картки Привата (Універсальної або КДВ) на іншу Карту для виплат, то комісія максимальна - 50 грн?
Тобто навіть якщо 60-70 тисяч перерахувати, все рівно буде 50 грн?
Якщо так, то це виходить найдешевший спосіб виведення коштів після того, як "автоплатежі" стали невигідними. Потім просто зняти в банкоматі - і нести у той банк, де потрібно.
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