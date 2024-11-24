Hennady написав:На комунальні та АЗС - це індивідуальні пропозиції?
У "Привіт" дало кешбек "Умови акції: 1. Активуйте пропозицію. 2. Оплатіть карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» будь-які товари протягом 30 днів. 3. Отримайте 5% кешбеку за ваші витрати у звичайних та інтернет-магазинах. Максимальна сума виплати – 500 гривень на місяць, з урахуванням ПДФО." Чи буде кешбек на купівлю ліків у аптеках та палива на АЗС ?
Дивиться що у вас там в Привіті.Якщо немає значить вам не дали.
Ой+ написав:(...) А взагалі безпрецедентні щедроти.
Не забываем, что Приватбанку капают проценты по ОВГЗ (которыми его докапитализировали в 2016-м) в до фига млн грн/мес. По ходу, из них и платится этот кэшбек. У банка выбор: либо заплатить с них налог на сверхприбыль, либо потратить эту сумму, например, на кэшбек (лояльность клиентов, ага )
Банк найкраще заробляє на поточних, які для нього майже дармові, а так як він відхопив величезний сегмент всіляких державних виплат громадянам, то дійсно проблема куди дівати прибуток. Багато людей щ кредитками навіть не в курсі про "привіт" та всілякі кешбеки і навіть не скористаються цими гіперщедротами.
Чи правильно я розумію: якщо перерахувати з однієї картки Привата (Універсальної або КДВ) на іншу Карту для виплат, то комісія максимальна - 50 грн? Тобто навіть якщо 60-70 тисяч перерахувати, все рівно буде 50 грн?
Якщо так, то це виходить найдешевший спосіб виведення коштів після того, як "автоплатежі" стали невигідними. Потім просто зняти в банкоматі - і нести у той банк, де потрібно.