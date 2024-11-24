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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 436437438439

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:22

  Hennady написав:На комунальні та АЗС - це індивідуальні пропозиції?

У "Привіт" дало кешбек "Умови акції: 1. Активуйте пропозицію. 2. Оплатіть карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» будь-які товари протягом 30 днів. 3. Отримайте 5% кешбеку за ваші витрати у звичайних та інтернет-магазинах. Максимальна сума виплати – 500 гривень на місяць, з урахуванням ПДФО."
Чи буде кешбек на купівлю ліків у аптеках та палива на АЗС ?


Дивиться що у вас там в Привіті.Якщо немає значить вам не дали.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:53

посетитель
Нема. Але є ж загальні, для всіх акції.
Тобто, в даному випадку, акція індивідуальна.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 15:00

  Driver написав:
  Ой+ написав:(...) А взагалі безпрецедентні щедроти.

Не забываем, что Приватбанку капают проценты по ОВГЗ (которыми его докапитализировали в 2016-м) в до фига млн грн/мес.
По ходу, из них и платится этот кэшбек.
У банка выбор: либо заплатить с них налог на сверхприбыль, либо потратить эту сумму, например, на кэшбек (лояльность клиентов, ага :D )

Банк найкраще заробляє на поточних, які для нього майже дармові, а так як він відхопив величезний сегмент всіляких державних виплат громадянам, то дійсно проблема куди дівати прибуток. Багато людей щ кредитками навіть не в курсі про "привіт" та всілякі кешбеки і навіть не скористаються цими гіперщедротами.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:06

  Ой+ написав:А взагалі безпрецедентні щедроти.

Як воно буде щодо місячного ліміту з урахуванням того, що перше грудня начебто також в терміні дії? Пам’ятаю, що якщо дата вказана в періоді, то хоч "по", хоч "до", вона вважається саме в періоді.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:40

  kulikrom написав:
  Ой+ написав:А взагалі безпрецедентні щедроти.

Як воно буде щодо місячного ліміту з урахуванням того, що перше грудня начебто також в терміні дії? Пам’ятаю, що якщо дата вказана в періоді, то хоч "по", хоч "до", вона вважається саме в періоді.

Более того, в "Привіт" срок действия отображается как "01 грудня 23:59".
Надеемся, что они не поменяют условия задним числом, как они умеют :x
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:37

Чи правильно я розумію: якщо перерахувати з однієї картки Привата (Універсальної або КДВ) на іншу Карту для виплат, то комісія максимальна - 50 грн?
Тобто навіть якщо 60-70 тисяч перерахувати, все рівно буде 50 грн?

Якщо так, то це виходить найдешевший спосіб виведення коштів після того, як "автоплатежі" стали невигідними. Потім просто зняти в банкоматі - і нести у той банк, де потрібно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:47

Re: ПриватБанк

  Искатель написав:Чи правильно я розумію: якщо перерахувати з однієї картки Привата (Універсальної або КДВ) на іншу Карту для виплат, то комісія максимальна - 50 грн?
Так.
https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... rivatbanke
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 01:29

  quadro_tony_da написав:чіназес, оплатив в додатку розетка, порахувало покупку як ДІМ ТА РЕМОНТ
що теж має 15% кешбек


лайфхак, купуєте в розетці товар з знижкою 7% по одній приватівській акції
і зверху ще отримуєте кешбек 15% по іншій акції
Це лише у додатку Розетки так, чи і просто на сайті так само?
pharus
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