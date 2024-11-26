Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?
І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?
Наперед дякую за відповіді.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2024 10:30
Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?
І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?
Наперед дякую за відповіді.
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