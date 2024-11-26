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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 437438439440

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:30

Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?
І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?
Наперед дякую за відповіді.
Искатель
 
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  #<1 ... 437438439440
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