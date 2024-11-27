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банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 437438439440 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 75 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 15% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 10 Всього голосів : 75 Додано: Вів 26 лис, 2024 10:30 Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?

І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?

Наперед дякую за відповіді. Искатель Повідомлень: 6275 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1044 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2024 11:21 Искатель написав: Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?

І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?

Наперед дякую за відповіді. Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?Наперед дякую за відповіді.

Да, можна.

Да, можна вибирати. Да, можна.Да, можна вибирати. ramzes4

Повідомлень: 1123 З нами з: 29.08.13 Подякував: 2430 раз. Подякували: 304 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2024 23:45



Якось незручно купувати валюту...



У курсу мільйон знаків після коми.

І неясно скільки купуєш -- 100млн чи млрд. Купа місця є, могли би й додати коми чи пробіли. Якось незручно купувати валюту...У курсу мільйон знаків після коми.І неясно скільки купуєш -- 100млн чи млрд. Купа місця є, могли би й додати коми чи пробіли. Bobua

Повідомлень: 2431 З нами з: 24.08.10 Подякував: 114 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 00:16 Bobua написав: У курсу мільйон знаків після коми.

І неясно скільки купуєш -- 100млн чи млрд. Купа місця є, могли би й додати коми чи пробіли. У курсу мільйон знаків після коми.І неясно скільки купуєш -- 100млн чи млрд. Купа місця є, могли би й додати коми чи пробіли.

В курсе знака таки 3. Там скорее всего умножение идёт с плавающей двоичной точкой, а оно десятично не точное. Вообще за такое разработчиков финансовых приложений принято больно бить.



Проблему недостатка пробелов понимаю. Каждый второй пересичной регулярно по сто лям долларов покупает и гривны при этом на счету имеет так, что ещё на лярд хватает. Справки об их происхождении только почему-то предоставить не может



Кстати, в одной веб морде, к разработке которой я причастен, запятыми классы отделяют. Обычно числа таких величин, чтобы эти разделения стали заметными, в полях, где числа от природы целые и, соответственно, ещё и точки там нет. Народ регулярно ту запятую не может от точки отличить и приходит с жалобами, что число пишется в 1000 раз меньше, чем должно быть. В курсе знака таки 3. Там скорее всего умножение идёт с плавающей двоичной точкой, а оно десятично не точное. Вообще за такое разработчиков финансовых приложений принято больно бить.Проблему недостатка пробелов понимаю. Каждый второй пересичной регулярно по сто лям долларов покупает и гривны при этом на счету имеет так, что ещё на лярд хватает. Справки об их происхождении только почему-то предоставить не можетКстати, в одной веб морде, к разработке которой я причастен, запятыми классы отделяют. Обычно числа таких величин, чтобы эти разделения стали заметными, в полях, где числа от природы целые и, соответственно, ещё и точки там нет. Народ регулярно ту запятую не может от точки отличить и приходит с жалобами, что число пишется в 1000 раз меньше, чем должно быть. moveton

Повідомлень: 4909 З нами з: 23.03.18 Подякував: 38 раз. Подякували: 568 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 437438439440 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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