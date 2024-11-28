Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?
І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?
Наперед дякую за відповіді.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2024 10:30
Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?
І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?
Наперед дякую за відповіді.
Додано: Вів 26 лис, 2024 11:21
Додано: Сер 27 лис, 2024 23:45
Додано: Чет 28 лис, 2024 00:16
В курсе знака таки 3. Там скорее всего умножение идёт с плавающей двоичной точкой, а оно десятично не точное. Вообще за такое разработчиков финансовых приложений принято больно бить.
Проблему недостатка пробелов понимаю. Каждый второй пересичной регулярно по сто лям долларов покупает и гривны при этом на счету имеет так, что ещё на лярд хватает. Справки об их происхождении только почему-то предоставить не может
Кстати, в одной веб морде, к разработке которой я причастен, запятыми классы отделяют. Обычно числа таких величин, чтобы эти разделения стали заметными, в полях, где числа от природы целые и, соответственно, ещё и точки там нет. Народ регулярно ту запятую не может от точки отличить и приходит с жалобами, что число пишется в 1000 раз меньше, чем должно быть.
Додано: Чет 28 лис, 2024 07:07
Re: ПриватБанк
moveton, классы надо разделять пробелами или штрихами, копейки запятой. Но вместо этого ряд разработчиков используется не национальный формат...
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