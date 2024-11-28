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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 437438439440

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ПриватБанк 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:30

Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?
І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?
Наперед дякую за відповіді.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 11:21

  Искатель написав:Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?
І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?
Наперед дякую за відповіді.

Да, можна.
Да, можна вибирати.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:45

Зображення

Якось незручно купувати валюту...

У курсу мільйон знаків після коми.
І неясно скільки купуєш -- 100млн чи млрд. Купа місця є, могли би й додати коми чи пробіли.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:16

  Bobua написав:У курсу мільйон знаків після коми.
І неясно скільки купуєш -- 100млн чи млрд. Купа місця є, могли би й додати коми чи пробіли.

В курсе знака таки 3. Там скорее всего умножение идёт с плавающей двоичной точкой, а оно десятично не точное. Вообще за такое разработчиков финансовых приложений принято больно бить.

Проблему недостатка пробелов понимаю. Каждый второй пересичной регулярно по сто лям долларов покупает и гривны при этом на счету имеет так, что ещё на лярд хватает. Справки об их происхождении только почему-то предоставить не может :mrgreen:

Кстати, в одной веб морде, к разработке которой я причастен, запятыми классы отделяют. Обычно числа таких величин, чтобы эти разделения стали заметными, в полях, где числа от природы целые и, соответственно, ещё и точки там нет. Народ регулярно ту запятую не может от точки отличить и приходит с жалобами, что число пишется в 1000 раз меньше, чем должно быть.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 07:07

Re: ПриватБанк

moveton, классы надо разделять пробелами или штрихами, копейки запятой. Но вместо этого ряд разработчиков используется не национальный формат...
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 10:21

  Howl написав:moveton, классы надо разделять пробелами или штрихами, копейки запятой. Но вместо этого ряд разработчиков используется не национальный формат...

Формат с десятичной точкой и запятой, разделяющей классы, тоже национальный. Только локаль другая. И это вечная боль при разборе ввода. Но это уже сильно оффтопик здесь.
moveton
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