Додано: Чет 28 лис, 2024 00:16

Bobua написав: У курсу мільйон знаків після коми.

І неясно скільки купуєш -- 100млн чи млрд. Купа місця є, могли би й додати коми чи пробіли. У курсу мільйон знаків після коми.І неясно скільки купуєш -- 100млн чи млрд. Купа місця є, могли би й додати коми чи пробіли.

В курсе знака таки 3. Там скорее всего умножение идёт с плавающей двоичной точкой, а оно десятично не точное. Вообще за такое разработчиков финансовых приложений принято больно бить.Проблему недостатка пробелов понимаю. Каждый второй пересичной регулярно по сто лям долларов покупает и гривны при этом на счету имеет так, что ещё на лярд хватает. Справки об их происхождении только почему-то предоставить не можетКстати, в одной веб морде, к разработке которой я причастен, запятыми классы отделяют. Обычно числа таких величин, чтобы эти разделения стали заметными, в полях, где числа от природы целые и, соответственно, ещё и точки там нет. Народ регулярно ту запятую не может от точки отличить и приходит с жалобами, что число пишется в 1000 раз меньше, чем должно быть.