Кешбек по привету можно выводить в любой момент.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2024 12:56
Додано: Нед 01 гру, 2024 13:34
Re: ПриватБанк
Ще раз. Сьогодні заплатив і отримав ще одні 500 грн брутто. Сьогодні і вивів.
Про яке "вчера" йдеться?
Аби написати?
Вчора ліміт 500 грн був вибраний.
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:27
THB Якщо є в Привіт -7% в Розетці і на сайті Розетци малює -7% знижки-- це буде -14%?
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:29
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