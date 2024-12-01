|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2024 12:56
посетитель написав: Порт написав: lel написав:
Комуналка за 10% ще сьогодні працює. Спробував- є 500грн брудними. Вивів- вже по новій ставці - чистими 385грн.
Надо было вчера выводить.
И как можно вывести кешбек вчера полученный сегодня?
Кешбек по привету можно выводить в любой момент.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 гру, 2024 13:34
Порт написав: lel написав:
Комуналка за 10% ще сьогодні працює. Спробував- є 500грн брудними. Вивів- вже по новій ставці - чистими 385грн.
Надо было вчера выводить.
Ще раз. Сьогодні заплатив і отримав ще одні 500 грн брутто. Сьогодні і вивів.
Про яке "вчера" йдеться?
Аби написати?
Вчора ліміт 500 грн був вибраний.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3515
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:03
Супермаркеты - 1000 за весь период,не обновляется.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 974
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:27
THB Якщо є в Привіт -7% в Розетці і на сайті Розетци малює -7% знижки-- це буде -14%?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:29
THB написав:
Супермаркеты - 1000 за весь период,не обновляется.
Аналогічно, редиски
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1858
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:22
Golf_streem написав:THB Якщо є в Привіт -7% в Розетці і на сайті Розетци малює -7% знижки-- це буде -14%?
Сьогодні спробував сплатити онлайн. Розетка 7% - є. А Привіт- немає, підтримка пише, що сума в предавторизації. Можливо дадуть, якщо при отриманні спишуть сьогоднішнім числом.
Раніше писали на форумі, що давали 7+7. Але предавторизація внесла свої корективи.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3515
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 гру, 2024 19:00
valya написав: THB написав:
Супермаркеты - 1000 за весь период,не обновляется.
Аналогічно, редиски
У меня лимит по ОГО (пакет категорий) не обнулился, но лимит по медицине (макс. 500 грн, дали отдельно от ОГО) таки обнулился
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 гру, 2024 20:30
lel написав:
Комуналка за 10% ще сьогодні працює. Спробував- є 500грн брудними. Вивів- вже по новій ставці - чистими 385грн.
А в спливаючому вікні пише, що ви погоджуєтесь на 19,5% - не вспівають розробники обновляти
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7014
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|