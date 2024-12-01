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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 438439440441

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ПриватБанк 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 12:56

  посетитель написав:
  Порт написав:
  lel написав:Комуналка за 10% ще сьогодні працює. Спробував- є 500грн брудними. Вивів- вже по новій ставці - чистими 385грн.

Надо было вчера выводить.


И как можно вывести кешбек вчера полученный сегодня?

Кешбек по привету можно выводить в любой момент.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:34

Re: ПриватБанк

Порт написав:
  lel написав:Комуналка за 10% ще сьогодні працює. Спробував- є 500грн брудними. Вивів- вже по новій ставці - чистими 385грн.

Надо было вчера выводить.


Ще раз. Сьогодні заплатив і отримав ще одні 500 грн брутто. Сьогодні і вивів.
Про яке "вчера" йдеться?
Аби написати?
Вчора ліміт 500 грн був вибраний.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:03

Супермаркеты - 1000 за весь период,не обновляется.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:27

THB Якщо є в Привіт -7% в Розетці і на сайті Розетци малює -7% знижки-- це буде -14%?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:29

  THB написав:Супермаркеты - 1000 за весь период,не обновляется.

Аналогічно, редиски
valya
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:22

Re: ПриватБанк

Golf_streem написав:THB Якщо є в Привіт -7% в Розетці і на сайті Розетци малює -7% знижки-- це буде -14%?
Сьогодні спробував сплатити онлайн. Розетка 7% - є. А Привіт- немає, підтримка пише, що сума в предавторизації. Можливо дадуть, якщо при отриманні спишуть сьогоднішнім числом.
Раніше писали на форумі, що давали 7+7. Але предавторизація внесла свої корективи.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 19:00

  valya написав:
  THB написав:Супермаркеты - 1000 за весь период,не обновляется.

Аналогічно, редиски

У меня лимит по ОГО (пакет категорий) не обнулился, но лимит по медицине (макс. 500 грн, дали отдельно от ОГО) таки обнулился
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:30

  lel написав:Комуналка за 10% ще сьогодні працює. Спробував- є 500грн брудними. Вивів- вже по новій ставці - чистими 385грн.

А в спливаючому вікні пише, що ви погоджуєтесь на 19,5% - не вспівають розробники обновляти :mrgreen:
Ой+
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