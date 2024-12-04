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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 19:01
lel написав:
Golf_streem написав:THB Якщо є в Привіт -7% в Розетці і на сайті Розетци малює -7% знижки-- це буде -14%?
Сьогодні спробував сплатити онлайн. Розетка 7% - є. А Привіт- немає, підтримка пише, що сума в предавторизації. Можливо дадуть, якщо при отриманні спишуть сьогоднішнім числом.
Раніше писали на форумі, що давали 7+7. Але предавторизація внесла свої корективи.
Отримав товар, сплачений 01.12.24 на Розетці. Оплату провели 03.12.24. Кешбек, звісно, не отримав. Не дуже і надіявся.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 07:04
Ой+ написав:quadro_tony_da
Не можна, якщо кешбеки з набору, то 1 раз і не обнулились, та і інші в основному так само.
Сьогодні приват підвисав із відкриттям нових карт через бажаючих отримати зе-тисячу.
Усі кешбеки обнулилися, крім одного, де була перетрата. Тобто двічі не зміг використати лише один.
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