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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 439440441442 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 75 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 15% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 10 Всього голосів : 75 Додано: Вів 03 гру, 2024 19:01 Re: ПриватБанк lel написав: Golf_streem написав: THB Якщо є в Привіт -7% в Розетці і на сайті Розетци малює -7% знижки-- це буде -14%? Сьогодні спробував сплатити онлайн. Розетка 7% - є. А Привіт- немає, підтримка пише, що сума в предавторизації. Можливо дадуть, якщо при отриманні спишуть сьогоднішнім числом.

Раніше писали на форумі, що давали 7+7. Але предавторизація внесла свої корективи. Сьогодні спробував сплатити онлайн. Розетка 7% - є. А Привіт- немає, підтримка пише, що сума в предавторизації. Можливо дадуть, якщо при отриманні спишуть сьогоднішнім числом.Раніше писали на форумі, що давали 7+7. Але предавторизація внесла свої корективи.

Отримав товар, сплачений 01.12.24 на Розетці. Оплату провели 03.12.24. Кешбек, звісно, не отримав. Не дуже і надіявся. Отримав товар, сплачений 01.12.24 на Розетці. Оплату провели 03.12.24. Кешбек, звісно, не отримав. Не дуже і надіявся. lel Повідомлень: 3517 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1104 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2024 07:04 Ой+ написав: quadro_tony_da Не можна, якщо кешбеки з набору, то 1 раз і не обнулились, та і інші в основному так само.

Сьогодні приват підвисав із відкриттям нових карт через бажаючих отримати зе-тисячу. Не можна, якщо кешбеки з набору, то 1 раз і не обнулились, та і інші в основному так само.Сьогодні приват підвисав із відкриттям нових карт через бажаючих отримати зе-тисячу. Усі кешбеки обнулилися, крім одного, де була перетрата. Тобто двічі не зміг використати лише один. Усі кешбеки обнулилися, крім одного, де була перетрата. Тобто двічі не зміг використати лише один. kharkiver Повідомлень: 126 З нами з: 02.04.15 Подякував: 17 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2024 17:35 Re: ПриватБанк Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" для отримання "тисячі від держави" в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці, - співзасновник monobank Гороховський



Ще не запізно це виправити - інші банки таке не роблять, поділіться зі знайомими. Charter Повідомлень: 153 З нами з: 27.03.15 Подякував: 18 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2024 18:55 Charter написав: Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" для отримання "тисячі від держави" в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці, - співзасновник monobank Гороховський



Ще не запізно це виправити - інші банки таке не роблять, поділіться зі знайомими. Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" для отримання "тисячі від держави" в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці, - співзасновник monobank ГороховськийЩе не запізно це виправити - інші банки таке не роблять, поділіться зі знайомими.



Так там же над кнопкой прямо написано что даёте доступ к информации по своим картам приватьанка.Причем это уже три месяца как минимум.Люди вообще де билы и читать не умеют что это оказался сюрприз?А зрада в чем?Как без доступа к карточкам государство будет знать что вы там купили что б кешбек начислить?



У гороховского подгорает что денежки в приват идут.Вон и кешбек программа в привате сейчас хорошая.До 10 процентов кешбека на всё фактически.А не эти вот 0.75 процента моно например на продукты ))).Вот сидит и обсерает конкурента. Так там же над кнопкой прямо написано что даёте доступ к информации по своим картам приватьанка.Причем это уже три месяца как минимум.Люди вообще де билы и читать не умеют что это оказался сюрприз?А зрада в чем?Как без доступа к карточкам государство будет знать что вы там купили что б кешбек начислить?У гороховского подгорает что денежки в приват идут.Вон и кешбек программа в привате сейчас хорошая.До 10 процентов кешбека на всё фактически.А не эти вот 0.75 процента моно например на продукты ))).Вот сидит и обсерает конкурента. посетитель Повідомлень: 1286 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 439440441442 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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