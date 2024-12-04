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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 439440441442

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ПриватБанк 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 19:01

Re: ПриватБанк

lel написав:
Golf_streem написав:THB Якщо є в Привіт -7% в Розетці і на сайті Розетци малює -7% знижки-- це буде -14%?
Сьогодні спробував сплатити онлайн. Розетка 7% - є. А Привіт- немає, підтримка пише, що сума в предавторизації. Можливо дадуть, якщо при отриманні спишуть сьогоднішнім числом.
Раніше писали на форумі, що давали 7+7. Але предавторизація внесла свої корективи.

Отримав товар, сплачений 01.12.24 на Розетці. Оплату провели 03.12.24. Кешбек, звісно, не отримав. Не дуже і надіявся.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 07:04

  Ой+ написав:quadro_tony_da Не можна, якщо кешбеки з набору, то 1 раз і не обнулились, та і інші в основному так само.
Сьогодні приват підвисав із відкриттям нових карт через бажаючих отримати зе-тисячу.
Усі кешбеки обнулилися, крім одного, де була перетрата. Тобто двічі не зміг використати лише один.
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 17:35

Re: ПриватБанк

Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" для отримання "тисячі від держави" в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці, - співзасновник monobank Гороховський

Ще не запізно це виправити - інші банки таке не роблять, поділіться зі знайомими.
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 18:55

  Charter написав:Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" для отримання "тисячі від держави" в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці, - співзасновник monobank Гороховський

Ще не запізно це виправити - інші банки таке не роблять, поділіться зі знайомими.


Так там же над кнопкой прямо написано что даёте доступ к информации по своим картам приватьанка.Причем это уже три месяца как минимум.Люди вообще де билы и читать не умеют что это оказался сюрприз?А зрада в чем?Как без доступа к карточкам государство будет знать что вы там купили что б кешбек начислить?

У гороховского подгорает что денежки в приват идут.Вон и кешбек программа в привате сейчас хорошая.До 10 процентов кешбека на всё фактически.А не эти вот 0.75 процента моно например на продукты ))).Вот сидит и обсерает конкурента.
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