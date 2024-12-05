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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 19:01
lel написав:
Golf_streem написав:THB Якщо є в Привіт -7% в Розетці і на сайті Розетци малює -7% знижки-- це буде -14%?
Сьогодні спробував сплатити онлайн. Розетка 7% - є. А Привіт- немає, підтримка пише, що сума в предавторизації. Можливо дадуть, якщо при отриманні спишуть сьогоднішнім числом.
Раніше писали на форумі, що давали 7+7. Але предавторизація внесла свої корективи.
Отримав товар, сплачений 01.12.24 на Розетці. Оплату провели 03.12.24. Кешбек, звісно, не отримав. Не дуже і надіявся.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 07:04
Ой+ написав:quadro_tony_da
Не можна, якщо кешбеки з набору, то 1 раз і не обнулились, та і інші в основному так само.
Сьогодні приват підвисав із відкриттям нових карт через бажаючих отримати зе-тисячу.
Усі кешбеки обнулилися, крім одного, де була перетрата. Тобто двічі не зміг використати лише один.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 17:35
Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" для отримання "тисячі від держави" в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці, - співзасновник monobank Гороховський
Ще не запізно це виправити - інші банки таке не роблять, поділіться зі знайомими.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 18:55
Charter написав:
Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" для отримання "тисячі від держави" в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці, - співзасновник monobank Гороховський
Ще не запізно це виправити - інші банки таке не роблять, поділіться зі знайомими.
Так там же над кнопкой прямо написано что даёте доступ к информации по своим картам приватьанка.Причем это уже три месяца как минимум.Люди вообще де билы и читать не умеют что это оказался сюрприз?А зрада в чем?Как без доступа к карточкам государство будет знать что вы там купили что б кешбек начислить?
У гороховского подгорает что денежки в приват идут.Вон и кешбек программа в привате сейчас хорошая.До 10 процентов кешбека на всё фактически.А не эти вот 0.75 процента моно например на продукты ))).Вот сидит и обсерает конкурента.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 11:40
посетитель - була програма кешбеку гарна, зараз нема. Якщо в інших банках кешбек на основні категорії майже постійний, то в Приваті він якийсь акційний - гарний то 10, то 20%, але діє то пару тижнів то місяць. А далі тиша по півроку...
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Додано: Чет 05 гру, 2024 12:53
ПриватБанк, як і всі інші банки, передає виключно інформацію про транзакції, що стосуються українських товарів для нарахування кешбеку, - компанія спростувала чутки про розголошення банківської таємниці
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Charter
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:00
Charter написав:
ПриватБанк, як і всі інші банки, передає виключно інформацію про транзакції, що стосуються українських товарів для нарахування кешбеку, - компанія спростувала чутки про розголошення банківської таємниці
Оно и логично, а то совсем странная истерика была. Но, в отличие от некоторых (всех?) других банков в Привате нельзя ограничить это информирование определенными картами. Поэтому про "все карты" тоже правда. Может кому-то и существенно частично украинские товары покупать в белую, а частично "секретно".
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Додано: Чет 05 гру, 2024 20:01
Charter написав:посетитель
- була програма кешбеку гарна, зараз нема. Якщо в інших банках кешбек на основні категорії майже постійний, то в Приваті він якийсь акційний - гарний то 10, то 20%, але діє то пару тижнів то місяць. А далі тиша по півроку...
Є зараз.Відкрийте конверт і отримаєте 10 % кешбека на все до кінця грудня.
Ну і наприклад що б ті ж 20% приватовськи кешбека на продукти через моно відбити то це по 0.75% мені два роки знадобилося(20/0.75= 26 місяців).Про кешбек на комуналку у моно взагалі мовчу.У мене приват третій місяць на неї дає 15%( правда не поспіль)
Хи, зараз подивився у мене накопичено кешбека що в моно що в приватні майже однакові суми.Тільки у моно у мене з 2019, а приват за цей рік з квітня.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 20:40
посетитель написав:
Є зараз.Відкрийте конверт і отримаєте 10 % кешбека на все до кінця грудня.
Але отримують, як виявилось, не всі. Я уже і відкривав, і закривав, і знову відкривав і один і декілька, але 10% на все так і не дали. Тим не менш, дають майже всім, не бачив, щоб хтось писав, що так і не дали.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 21:58
Пропозиція про 10% появилась, але як підтвердив то в активовані не перейшла. Може пізніше проявиться.
( Ой, з'явилася)
А там як, той конверт треба в Гуглпей и їм платити?
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