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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 440441442443

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:01

  Feh14 написав:Пропозиція про 10% появилась, але як підтвердив то в активовані не перейшла. Може пізніше проявиться.
( Ой, з'явилася)
А там як, той конверт треба в Гуглпей и їм платити?


Так
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  #<1 ... 440441442443
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