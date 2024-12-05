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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 гру, 2024 23:01
Feh14 написав:
Пропозиція про 10% появилась, але як підтвердив то в активовані не перейшла. Може пізніше проявиться.
( Ой, з'явилася)
А там як, той конверт треба в Гуглпей и їм платити?
Так
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