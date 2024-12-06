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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 440441442443

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:01

  Feh14 написав:Пропозиція про 10% появилась, але як підтвердив то в активовані не перейшла. Може пізніше проявиться.
( Ой, з'явилася)
А там як, той конверт треба в Гуглпей и їм платити?


Так
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:14

Re: ПриватБанк

А достатньо просто створити конверт, чи потрібно накидати грошей?
Будь-яку суму чи потрібно виконати "ціль" конверта?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:16

  Alpha1251 написав:А достатньо просто створити конверт, чи потрібно накидати грошей?
Будь-яку суму чи потрібно виконати "ціль" конверта?

Так потрібно щоб в конверті гроші були, інакше не виде розрахуватися, це не кредитка.
Ціль я думаю значення не має, то скоріш для себе.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:32

  Alpha1251 написав:А достатньо просто створити конверт, чи потрібно накидати грошей?
Будь-яку суму чи потрібно виконати "ціль" конверта?

Не, ну как бы для того что б конвертом рассчитаться там очевидно деньги должны быть ))).Достаточные для рассчёта.

Цель значения не имеет.Можно вообще не ставить.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 11:59

Re: ПриватБанк

  посетитель написав:Є зараз.Відкрийте конверт і отримаєте 10 % кешбека на все до кінця грудня.

Я радий за вас, що у вас це є, а от у мене цього нема. Ви ж не плутайте свій "Привіт" з "Привітами" інших користувачів. У мене є тільки 5% на кафе, товари для дому та АЗС і не більше 300 гр.
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:34

  Charter написав:
  посетитель написав:Є зараз.Відкрийте конверт і отримаєте 10 % кешбека на все до кінця грудня.

Я радий за вас, що у вас це є, а от у мене цього нема. Ви ж не плутайте свій "Привіт" з "Привітами" інших користувачів. У мене є тільки 5% на кафе, товари для дому та АЗС і не більше 300 гр.

Вони дійсно різні у всіх. В мене є - кафе 5%, для дому 3%, краса 5% і одяг 3%. Хоча жілітися гріх, нормальні категорії і нормальний процент у порівнянні з багатьма іншими банками. 300 грн Max по кожній
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:46

  посетитель написав:(...)

Ну і наприклад що б ті ж 20% приватовськи кешбека на продукти через моно відбити то це по 0.75% мені два роки знадобилося(20/0.75= 26 місяців).Про кешбек на комуналку у моно взагалі мовчу.У мене приват третій місяць на неї дає 15%( правда не поспіль)

(...)

Вот только ограничение 500 грн всё портит.
В случае с кэшбеком 20% максимальная сумма расчёта - 500/0,2 грн = 2500 грн. Дальше упираемся в этот лимит.

А с текущими ценами на продукты 2500 грн/мес - это вообще не много :(
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:02

  Driver написав:
  посетитель написав:(...)

Ну і наприклад що б ті ж 20% приватовськи кешбека на продукти через моно відбити то це по 0.75% мені два роки знадобилося(20/0.75= 26 місяців).Про кешбек на комуналку у моно взагалі мовчу.У мене приват третій місяць на неї дає 15%( правда не поспіль)

(...)

Вот только ограничение 500 грн всё портит.
В случае с кэшбеком 20% максимальная сумма расчёта - 500/0,2 грн = 2500 грн. Дальше упираемся в этот лимит.

А с текущими ценами на продукты 2500 грн/мес - это вообще не много :(



Ну так а что бы получить те же 2500 от моно по 0,75% нужно потратит 66650 грн.Мне больше первый вариант нравится :) .Ну а потом можно и другими банками.Правда не моно.Есть другие с бОльшим кешбеком чем там.

Хотя...у меня есть ещё 3% на всё на три месяца от того же привата.Тоже получается больше чем в других банках.Про моно вообще молчу :)
посетитель
 
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