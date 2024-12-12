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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 441442443444

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:36

Re: ПриватБанк

посетитель, поки все без змін.
https://privatbank.ua/deposit-rates
Howl
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Повідомлень: 6153
З нами з: 08.03.18
Подякував: 562 раз.
Подякували: 1112 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:24

Re: ПриватБанк

Получается с комиссией
посетитель
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:56

посетитель Свої кошти через термінал, касу, чи з КДВ без.
Ой+
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Повідомлень: 7027
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
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  #<1 ... 441442443444
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