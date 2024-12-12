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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2024 12:36
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Howl
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:24
Получается с комиссией
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:56
посетитель Свої кошти через термінал, касу, чи з КДВ без.
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Ой+
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