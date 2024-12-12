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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2024 12:36
Re: ПриватБанк
посетитель, поки все без змін.
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:24
Re: ПриватБанк
Получается с комиссией
Додано: Чет 12 гру, 2024 16:55
Спасибо за варианты.
Раньше помню можно было сформировать в приват 24 пополнение приват-вклада, а потом в терминале выбрать это сформированное пополнение и пополнить без комиссии налом.Сейчам так не даёт - только с карт.Разве что напрямую прямо в терминале сразу делать.Попробую так.
С карты для выплат оно конечно можно, но непосредственно она сама пополняется с комиссией.
В кассе тоже попробую.Посмотрим что скажут.
Додано: Чет 12 гру, 2024 18:17
Большинство народа раньше Приват вклад как раз просто в терминале и пополняли. Предварительно формировать в Приват24 - это только для срочных депо имело смысл. Но может сейчас и только с карт. Только не понятно зачем тогда терминал.
Додано: Чет 12 гру, 2024 18:25
Добрый день! Знакомую пригласили в Приват на актуализацию данных и спросили, есть связи с РФ. У нее муж с видом на жительство в Украине, и она сказала, что есть связи, муж гражданин РФ. Какие последствия это может иметь? Я так понимаю, что тут ничего противозаконного нет?
Додано: Чет 12 гру, 2024 18:37
Re: ПриватБанк
Можна готівкою напхати в термінал, з обмеженням по сумі і прийняти дзвінок актуальний до акаунту та ввести 3 останні цифри один раз в день на один ПВ.
Додано: Чет 12 гру, 2024 19:58
Хай оформить розлучення, тоді проблеми будуть лише у її бувшого вже чоловіка
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