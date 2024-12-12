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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2024 12:36
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:24
Получается с комиссией
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посетитель
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:56
посетитель Свої кошти через термінал, касу, чи з КДВ без.
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Ой+
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Додано: Чет 12 гру, 2024 16:55
Ой+ написав:посетитель
Свої кошти через термінал, касу, чи з КДВ без.
Спасибо за варианты.
Раньше помню можно было сформировать в приват 24 пополнение приват-вклада, а потом в терминале выбрать это сформированное пополнение и пополнить без комиссии налом.Сейчам так не даёт - только с карт.Разве что напрямую прямо в терминале сразу делать.Попробую так.
С карты для выплат оно конечно можно, но непосредственно она сама пополняется с комиссией.
В кассе тоже попробую.Посмотрим что скажут.
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посетитель
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:17
посетитель написав:
Раньше помню можно было сформировать в приват 24 пополнение приват-вклада, а потом в терминале выбрать это сформированное пополнение и пополнить без комиссии налом.Сейчам так не даёт - только с карт.Разве что напрямую прямо в терминале сразу делать.Попробую так.
Большинство народа раньше Приват вклад как раз просто в терминале и пополняли. Предварительно формировать в Приват24 - это только для срочных депо имело смысл. Но может сейчас и только с карт. Только не понятно зачем тогда терминал.
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moveton
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:25
Добрый день! Знакомую пригласили в Приват на актуализацию данных и спросили, есть связи с РФ. У нее муж с видом на жительство в Украине, и она сказала, что есть связи, муж гражданин РФ. Какие последствия это может иметь? Я так понимаю, что тут ничего противозаконного нет?
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ishvara
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:37
moveton написав:
Большинство народа раньше Приват вклад как раз просто в терминале и пополняли. Предварительно формировать в Приват24 - это только для срочных депо имело смысл. Но может сейчас и только с карт. Только не понятно зачем тогда терминал.
Можна готівкою напхати в термінал, з обмеженням по сумі і прийняти дзвінок актуальний до акаунту та ввести 3 останні цифри один раз в день на один ПВ.
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Ой+
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Додано: Чет 12 гру, 2024 19:58
ishvara написав:
Добрый день! Знакомую пригласили в Приват на актуализацию данных и спросили, есть связи с РФ. У нее муж с видом на жительство в Украине, и она сказала, что есть связи, муж гражданин РФ. Какие последствия это может иметь? Я так понимаю, что тут ничего противозаконного нет?
Хай оформить розлучення, тоді проблеми будуть лише у її бувшого вже чоловіка
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Visky
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Додано: Чет 12 гру, 2024 21:55
ishvara написав:
Добрый день! Знакомую пригласили в Приват на актуализацию данных и спросили, есть связи с РФ. У нее муж с видом на жительство в Украине, и она сказала, что есть связи, муж гражданин РФ. Какие последствия это может иметь? Я так понимаю, что тут ничего противозаконного нет?
Так вроде есть разъяснения, что такое "связи с рф".
Дословно не помню, но там имеются в виду общий бизнес с гражданином рф, прибыль от компании из рф, и т.п. бизнес-ориентированная фигня.
В такой терминологии муж с паспортом рф может и не являться "связями с рф"
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Driver
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 04:04
Driver написав: ishvara написав:
Добрый день! Знакомую пригласили в Приват на актуализацию данных и спросили, есть связи с РФ. У нее муж с видом на жительство в Украине, и она сказала, что есть связи, муж гражданин РФ. Какие последствия это может иметь? Я так понимаю, что тут ничего противозаконного нет?
Так вроде есть разъяснения, что такое "связи с рф".
Дословно не помню, но там имеются в виду общий бизнес с гражданином рф, прибыль от компании из рф, и т.п. бизнес-ориентированная фигня.
В такой терминологии муж с паспортом рф может и не являться "связями с рф"
"общий бизнес с гражданином рф"
Сімейний бюджет? Нє?
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alibob
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