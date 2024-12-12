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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 441442443444

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ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:36

Re: ПриватБанк

посетитель, поки все без змін.
https://privatbank.ua/deposit-rates
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:24

Re: ПриватБанк

Получается с комиссией
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:56

посетитель Свої кошти через термінал, касу, чи з КДВ без.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:55

  Ой+ написав:посетитель Свої кошти через термінал, касу, чи з КДВ без.


Спасибо за варианты.

Раньше помню можно было сформировать в приват 24 пополнение приват-вклада, а потом в терминале выбрать это сформированное пополнение и пополнить без комиссии налом.Сейчам так не даёт - только с карт.Разве что напрямую прямо в терминале сразу делать.Попробую так.

С карты для выплат оно конечно можно, но непосредственно она сама пополняется с комиссией.


В кассе тоже попробую.Посмотрим что скажут.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:17

  посетитель написав:Раньше помню можно было сформировать в приват 24 пополнение приват-вклада, а потом в терминале выбрать это сформированное пополнение и пополнить без комиссии налом.Сейчам так не даёт - только с карт.Разве что напрямую прямо в терминале сразу делать.Попробую так.

Большинство народа раньше Приват вклад как раз просто в терминале и пополняли. Предварительно формировать в Приват24 - это только для срочных депо имело смысл. Но может сейчас и только с карт. Только не понятно зачем тогда терминал.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:25

Добрый день! Знакомую пригласили в Приват на актуализацию данных и спросили, есть связи с РФ. У нее муж с видом на жительство в Украине, и она сказала, что есть связи, муж гражданин РФ. Какие последствия это может иметь? Я так понимаю, что тут ничего противозаконного нет?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:37

Re: ПриватБанк

  moveton написав:Большинство народа раньше Приват вклад как раз просто в терминале и пополняли. Предварительно формировать в Приват24 - это только для срочных депо имело смысл. Но может сейчас и только с карт. Только не понятно зачем тогда терминал.

Можна готівкою напхати в термінал, з обмеженням по сумі і прийняти дзвінок актуальний до акаунту та ввести 3 останні цифри один раз в день на один ПВ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 19:58

  ishvara написав:Добрый день! Знакомую пригласили в Приват на актуализацию данных и спросили, есть связи с РФ. У нее муж с видом на жительство в Украине, и она сказала, что есть связи, муж гражданин РФ. Какие последствия это может иметь? Я так понимаю, что тут ничего противозаконного нет?
Хай оформить розлучення, тоді проблеми будуть лише у її бувшого вже чоловіка
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 21:55

  ishvara написав:Добрый день! Знакомую пригласили в Приват на актуализацию данных и спросили, есть связи с РФ. У нее муж с видом на жительство в Украине, и она сказала, что есть связи, муж гражданин РФ. Какие последствия это может иметь? Я так понимаю, что тут ничего противозаконного нет?

Так вроде есть разъяснения, что такое "связи с рф".
Дословно не помню, но там имеются в виду общий бизнес с гражданином рф, прибыль от компании из рф, и т.п. бизнес-ориентированная фигня.
В такой терминологии муж с паспортом рф может и не являться "связями с рф"
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 04:04

  Driver написав:
  ishvara написав:Добрый день! Знакомую пригласили в Приват на актуализацию данных и спросили, есть связи с РФ. У нее муж с видом на жительство в Украине, и она сказала, что есть связи, муж гражданин РФ. Какие последствия это может иметь? Я так понимаю, что тут ничего противозаконного нет?

Так вроде есть разъяснения, что такое "связи с рф".
Дословно не помню, но там имеются в виду общий бизнес с гражданином рф, прибыль от компании из рф, и т.п. бизнес-ориентированная фигня.
В такой терминологии муж с паспортом рф может и не являться "связями с рф"

"общий бизнес с гражданином рф"
Сімейний бюджет? Нє?
alibob
 
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