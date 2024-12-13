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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 442443444445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:55

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Приват лагаєт, шо капець з нарахуванням КБ від Миколайчика ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5931
З нами з: 05.05.21
Подякував: 454 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
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  #<1 ... 442443444445
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