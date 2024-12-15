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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 442443444445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:55

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Приват лагаєт, шо капець з нарахуванням КБ від Миколайчика ))
Amethyst
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Повідомлень: 5932
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:04

Попереджаю, буду ображати співробітників Приват банку!

Сьогодні тричи звертався за допомогою на горячу лінію, та писав персональному менеджеру і впевнений на 100% что у Приваті працюють абсолютно не компетентні співробітники! Не хочу їх називати обмеженими, але інколи здається це саме так. Тому що, коли людині тричи кажеш, що вже була подібна проблема декілька років тому, перевірте будь ласка , порадьтеся з досвідченими спеціалістами - а вона відповідає, що більш досвідчених у Приват банку немає - то це вже діагноз. Задача була перевипустити картку зі збереженням статусу Голд та bin щоб залишився CREDIT, і про це я декілька разів наголошував! відповідь отримав від різних менеджерів-операторів-бовдурів одну й ту саму : при перевипуску не змінюється номер рахунку і якщо картка кредитна, то вона і залишатиметься кредитною. А дебетова картка, яка немає можливості мати кредит, буде дебетовою. Знов наполягав, що кредитна карта не значить що вона має BIN CREDIT - відповідь - бін вас взагалі не стосуєтся, це внутрішня інфа банку...Хочу щоб спільнота та представник(якщо він є) прокоментували це, осьсь скріни -бін чекер зліва сторої карти, зправа нової.
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Rack
 
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