Приват лагаєт, шо капець з нарахуванням КБ від Миколайчика ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2024 13:04
Попереджаю, буду ображати співробітників Приват банку!
Сьогодні тричи звертався за допомогою на горячу лінію, та писав персональному менеджеру і впевнений на 100% что у Приваті працюють абсолютно не компетентні співробітники! Не хочу їх називати обмеженими, але інколи здається це саме так. Тому що, коли людині тричи кажеш, що вже була подібна проблема декілька років тому, перевірте будь ласка , порадьтеся з досвідченими спеціалістами - а вона відповідає, що більш досвідчених у Приват банку немає - то це вже діагноз. Задача була перевипустити картку зі збереженням статусу Голд та bin щоб залишився CREDIT, і про це я декілька разів наголошував! відповідь отримав від різних менеджерів-операторів-бовдурів одну й ту саму : при перевипуску не змінюється номер рахунку і якщо картка кредитна, то вона і залишатиметься кредитною. А дебетова картка, яка немає можливості мати кредит, буде дебетовою. Знов наполягав, що кредитна карта не значить що вона має BIN CREDIT - відповідь - бін вас взагалі не стосуєтся, це внутрішня інфа банку...Хочу щоб спільнота та представник(якщо він є) прокоментували це, осьсь скріни -бін чекер зліва сторої карти, зправа нової.
Додано: Нед 15 гру, 2024 14:16
Rack
Те, що представники банків не надто заморочуються відмінностями дебетних та кредитних бінів, то це так, але я не впевнений, чи мають ті представники Привату, які займаються відправкою карт, можливість впливати на бін. Якщо карта не іменна, то підозрюю, що бін не так просто (а то й неможливо) і дізнатися заздалегідь.
У мене 2 карти Mastercard "Універсальна Gold", обидві були в заклеєних упаковках, які на вигляд нічим не відрізняються, але одна карта з біном 516874, а друга з 536354. Там на самій упаковці були якісь коди, але я не впевнений, чи можна було через них відносно просто вийти на бін.
Додано: Нед 15 гру, 2024 15:34
Re: ПриватБанк
Rack, кредитный BIN для картки Уні/Уні-GOLD, якщо оформити на сайті замовлення карток (іменна з фото без індивідуального дизайну):
Щодо BIN карток, то Приват від цього далекий (як із МСС — раніше фахівці й не знали що це таке). Розкрийте запит якось інакше.
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:03
Підкажіть, хто скористався на практиці - в приваті тепер овдп без додаткових комісій?
Раніше наче було за відкриття рахунку цп, щомісячно за облік, за покупку/продаж тощо?
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:40
Re: ПриватБанк
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Додано: Пон 16 гру, 2024 00:22
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 16 гру, 2024 03:09
Така сама ситуація в комфі, не полінувався зробити повернення і оплатив нормальною картою.
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