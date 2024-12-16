Додано: Нед 15 гру, 2024 13:04

Сьогодні тричи звертався за допомогою на горячу лінію, та писав персональному менеджеру і впевнений на 100% что у Приваті працюють абсолютно не компетентні співробітники! Не хочу їх називати обмеженими, але інколи здається це саме так. Тому що, коли людині тричи кажеш, що вже була подібна проблема декілька років тому, перевірте будь ласка , порадьтеся з досвідченими спеціалістами - а вона відповідає, що більш досвідчених у Приват банку немає - то це вже діагноз. Задача була перевипустити картку зі збереженням статусу Голд та bin щоб залишився CREDIT, і про це я декілька разів наголошував! відповідь отримав від різних менеджерів-операторів-бовдурів одну й ту саму : при перевипуску не змінюється номер рахунку і якщо картка кредитна, то вона і залишатиметься кредитною. А дебетова картка, яка немає можливості мати кредит, буде дебетовою. Знов наполягав, що кредитна карта не значить що вона має BIN CREDIT - відповідь - бін вас взагалі не стосуєтся, це внутрішня інфа банку...Хочу щоб спільнота та представник(якщо він є) прокоментували це, осьсь скріни -бін чекер зліва сторої карти, зправа нової.