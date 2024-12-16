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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 443444445446

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ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:34

  Howl написав:Rack, кредитный BIN для картки Уні/Уні-GOLD, якщо оформити на сайті замовлення карток (іменна з фото без індивідуального дизайну):
https://carddesign.privatbank.ua/

Ви впевнені у цьому? Бо співробітники банку про це не знають)) і обрати там тип картки також не можливо.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:36

Re: ПриватБанк

  Rack написав:До чого тут відправка???

Ну Ви ж там писали оператору "замовив CREDIT", от я і подумав, що мова про замовлення фізичної картки.

  Rack написав:і обрати там тип картки також не можливо.

А десь взагалі буває вибір? Такі речі визначаються лише дослідним шляхом та й то немає гарантії, що після декількох успішних спроб чергова спроба не дасть іншмй результат. У деяких банках вибір бінів достатньо вузький, тому можна знати майже напевно, який буде бін, але у Привату вибір більший.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:53

  ingtrans написав:
  Rack написав:і обрати там тип картки також не можливо.

А десь взагалі буває вибір?

Раніше мені це вдавалося, але саме через відділення. Через додаток робив МОНО, здавалося, приват теж повинен давно це робити, нехай навіть на вимогу клієнта... але сталося не так як гадалося.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:24

  Rack написав:
  ingtrans написав:
  Rack написав:і обрати там тип картки також не можливо.

А десь взагалі буває вибір?

Раніше мені це вдавалося, але саме через відділення. Через додаток робив МОНО, здавалося, приват теж повинен давно це робити, нехай навіть на вимогу клієнта... але сталося не так як гадалося.

Дивно якось про monobank. У них Visa були з кредитним біном (навіть біла дебетка), а не преміальні mastercard – з дебетним біном (навіть чорна кредитка). Замовлення картки безпосередньо з кредитним біном у monobank я не пам'ятаю, як не пам'ятаю і замовлення картки з певним біном в інших банках.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:22

ingtrans Що значить не пам'ятаю ? Ви намагалися це зробити і не вдавалося, чи просто не пам'ятаєте ? Я отримував у обох банках карти с біном КРЕДИТ, тому що потрібні були саме такі картки, інші не приймали там де я їх використовував. І зараз , гадаю, отримаю, але скільки це займе часу і нервів із такою підтримкою?...
Rack
 
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