Ну Ви ж там писали оператору "замовив CREDIT", от я і подумав, що мова про замовлення фізичної картки.
Rack написав:і обрати там тип картки також не можливо.
А десь взагалі буває вибір? Такі речі визначаються лише дослідним шляхом та й то немає гарантії, що після декількох успішних спроб чергова спроба не дасть іншмй результат. У деяких банках вибір бінів достатньо вузький, тому можна знати майже напевно, який буде бін, але у Привату вибір більший.
Rack написав:і обрати там тип картки також не можливо.
А десь взагалі буває вибір?
Раніше мені це вдавалося, але саме через відділення. Через додаток робив МОНО, здавалося, приват теж повинен давно це робити, нехай навіть на вимогу клієнта... але сталося не так як гадалося.
Дивно якось про monobank. У них Visa були з кредитним біном (навіть біла дебетка), а не преміальні mastercard – з дебетним біном (навіть чорна кредитка). Замовлення картки безпосередньо з кредитним біном у monobank я не пам'ятаю, як не пам'ятаю і замовлення картки з певним біном в інших банках.
ingtrans Що значить не пам'ятаю ? Ви намагалися це зробити і не вдавалося, чи просто не пам'ятаєте ? Я отримував у обох банках карти с біном КРЕДИТ, тому що потрібні були саме такі картки, інші не приймали там де я їх використовував. І зараз , гадаю, отримаю, але скільки це займе часу і нервів із такою підтримкою?...
Rack написав:ingtrans Що значить не пам'ятаю ? Ви намагалися це зробити і не вдавалося, чи просто не пам'ятаєте ? Я отримував у обох банках карти с біном КРЕДИТ, тому що потрібні були саме такі картки, інші не приймали там де я їх використовував. І зараз , гадаю, отримаю, але скільки це займе часу і нервів із такою підтримкою?...
У мене теж багато карток із кредитним біном, але я до жодного банку, з якими мав справу, не бачив можливості замовити картку, яка б мала потрібний бін. У більшості банків взагалі всі карти певного типу мають певний бін і вплинути на це неможливо. Так у monobank, як я написав вище, всі прості Mastercard були з дебетним біном незалежно від того, чи була це кредитка на думку банку чи дебетка, а Visa завжди були з кредитним біном. Ви точно впевнені, що ви отримали кредитний бін, бо так замовили? Може Вам у тому ж monobank просто дали Visa і бін само собою був кредитним, а не тому, що ви попросили конкретно кредитний бін? У Приваті здається все набагато заплутанішим, але у мене немає впевненості, що Приват дає бін на замовлення, особливо враховуючи те, що у мене 2 карти "Універсальна Gold", отримані одним і тим же шляхом (але з різницею близько півроку-рік) , і біни у них різні.
ingtrans написав: Ви точно впевнені, що ви отримали кредитний бін, бо так замовили? Може Вам у тому ж monobank просто дали Visa і бін само собою був кредитним, а не тому, що ви попросили конкретно кредитний бін?
в мене таке враження,що я продовжую спілкуватися з тим самим оператором Привата 3 рази пишу одне і те саме - а ви перепитуєте - ви точно впевнені? може перечитайте ще раз?
ingtrans написав: Ви точно впевнені, що ви отримали кредитний бін, бо так замовили? Може Вам у тому ж monobank просто дали Visa і бін само собою був кредитним, а не тому, що ви попросили конкретно кредитний бін?
в мене таке враження,що я продовжую спілкуватися з тим самим оператором Привата 3 рази пишу одне і те саме - а ви перепитуєте - ви точно впевнені? може перечитайте ще раз?
Дивіться, що я хочу сказати: якщо ви отримали від monobank картку Visa, то вона з кредитним біном не тому, що Ви так захотіли, а тому що у monobank всі Visa з крединим біном. А от якщо Ви отримали не преримальну Mastercard із кредитним біном, то Ви таки чогось досягли.