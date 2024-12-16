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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 443444445446 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 76 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 14% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 76 Додано: Пон 16 гру, 2024 11:34 Howl написав: Rack, кредитный BIN для картки Уні/Уні-GOLD, якщо оформити на сайті замовлення карток (іменна з фото без індивідуального дизайну):

https://carddesign.privatbank.ua/

Rack, кредитный BIN для картки Уні/Уні-GOLD, якщо оформити на сайті замовлення карток (іменна з фото без індивідуального дизайну):

Ви впевнені у цьому? Бо співробітники банку про це не знають)) і обрати там тип картки також не можливо. Ви впевнені у цьому? Бо співробітники банку про це не знають)) і обрати там тип картки також не можливо. Rack Повідомлень: 682 З нами з: 29.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 11:36 Re: ПриватБанк Rack написав: До чого тут відправка??? До чого тут відправка???

Ну Ви ж там писали оператору "замовив CREDIT", от я і подумав, що мова про замовлення фізичної картки.



Rack написав: і обрати там тип картки також не можливо. і обрати там тип картки також не можливо.

А десь взагалі буває вибір? Такі речі визначаються лише дослідним шляхом та й то немає гарантії, що після декількох успішних спроб чергова спроба не дасть іншмй результат. У деяких банках вибір бінів достатньо вузький, тому можна знати майже напевно, який буде бін, але у Привату вибір більший. Ну Ви ж там писали оператору "замовив CREDIT", от я і подумав, що мова про замовлення фізичної картки.А десь взагалі буває вибір? Такі речі визначаються лише дослідним шляхом та й то немає гарантії, що після декількох успішних спроб чергова спроба не дасть іншмй результат. У деяких банках вибір бінів достатньо вузький, тому можна знати майже напевно, який буде бін, але у Привату вибір більший. ingtrans

Повідомлень: 3929 З нами з: 31.07.19 Подякував: 110 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 11:53 ingtrans написав:

Rack написав: і обрати там тип картки також не можливо. і обрати там тип картки також не можливо.

А десь взагалі буває вибір? А десь взагалі буває вибір?

Раніше мені це вдавалося, але саме через відділення. Через додаток робив МОНО, здавалося, приват теж повинен давно це робити, нехай навіть на вимогу клієнта... але сталося не так як гадалося. Раніше мені це вдавалося, але саме через відділення. Через додаток робив МОНО, здавалося, приват теж повинен давно це робити, нехай навіть на вимогу клієнта... але сталося не так як гадалося. Rack Повідомлень: 682 З нами з: 29.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 12:24 Rack написав: ingtrans написав:

Rack написав: і обрати там тип картки також не можливо. і обрати там тип картки також не можливо.

А десь взагалі буває вибір? А десь взагалі буває вибір?

Раніше мені це вдавалося, але саме через відділення. Через додаток робив МОНО, здавалося, приват теж повинен давно це робити, нехай навіть на вимогу клієнта... але сталося не так як гадалося. Раніше мені це вдавалося, але саме через відділення. Через додаток робив МОНО, здавалося, приват теж повинен давно це робити, нехай навіть на вимогу клієнта... але сталося не так як гадалося.

Дивно якось про monobank. У них Visa були з кредитним біном (навіть біла дебетка), а не преміальні mastercard – з дебетним біном (навіть чорна кредитка). Замовлення картки безпосередньо з кредитним біном у monobank я не пам'ятаю, як не пам'ятаю і замовлення картки з певним біном в інших банках. Дивно якось про monobank. У них Visa були з кредитним біном (навіть біла дебетка), а не преміальні mastercard – з дебетним біном (навіть чорна кредитка). Замовлення картки безпосередньо з кредитним біном у monobank я не пам'ятаю, як не пам'ятаю і замовлення картки з певним біном в інших банках. ingtrans

Повідомлень: 3929 З нами з: 31.07.19 Подякував: 110 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 13:22 ingtrans Що значить не пам'ятаю ? Ви намагалися це зробити і не вдавалося, чи просто не пам'ятаєте ? Я отримував у обох банках карти с біном КРЕДИТ, тому що потрібні були саме такі картки, інші не приймали там де я їх використовував. І зараз , гадаю, отримаю, але скільки це займе часу і нервів із такою підтримкою?... Rack Повідомлень: 682 З нами з: 29.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 13:44 Rack написав: ingtrans Що значить не пам'ятаю ? Ви намагалися це зробити і не вдавалося, чи просто не пам'ятаєте ? Я отримував у обох банках карти с біном КРЕДИТ, тому що потрібні були саме такі картки, інші не приймали там де я їх використовував. І зараз , гадаю, отримаю, але скільки це займе часу і нервів із такою підтримкою?... Що значить не пам'ятаю ? Ви намагалися це зробити і не вдавалося, чи просто не пам'ятаєте ? Я отримував у обох банках карти с біном КРЕДИТ, тому що потрібні були саме такі картки, інші не приймали там де я їх використовував. І зараз , гадаю, отримаю, але скільки це займе часу і нервів із такою підтримкою?...

У мене теж багато карток із кредитним біном, але я до жодного банку, з якими мав справу, не бачив можливості замовити картку, яка б мала потрібний бін. У більшості банків взагалі всі карти певного типу мають певний бін і вплинути на це неможливо.

Так у monobank, як я написав вище, всі прості Mastercard були з дебетним біном незалежно від того, чи була це кредитка на думку банку чи дебетка, а Visa завжди були з кредитним біном. Ви точно впевнені, що ви отримали кредитний бін, бо так замовили? Може Вам у тому ж monobank просто дали Visa і бін само собою був кредитним, а не тому, що ви попросили конкретно кредитний бін?

У Приваті здається все набагато заплутанішим, але у мене немає впевненості, що Приват дає бін на замовлення, особливо враховуючи те, що у мене 2 карти "Універсальна Gold", отримані одним і тим же шляхом (але з різницею близько півроку-рік) , і біни у них різні. У мене теж багато карток із кредитним біном, але я до жодного банку, з якими мав справу, не бачив можливості замовити картку, яка б мала потрібний бін. У більшості банків взагалі всі карти певного типу мають певний бін і вплинути на це неможливо.Так у monobank, як я написав вище, всі прості Mastercard були з дебетним біном незалежно від того, чи була це кредитка на думку банку чи дебетка, а Visa завжди були з кредитним біном. Ви точно впевнені, що ви отримали кредитний бін, бо так замовили? Може Вам у тому ж monobank просто дали Visa і бін само собою був кредитним, а не тому, що ви попросили конкретно кредитний бін?У Приваті здається все набагато заплутанішим, але у мене немає впевненості, що Приват дає бін на замовлення, особливо враховуючи те, що у мене 2 карти "Універсальна Gold", отримані одним і тим же шляхом (але з різницею близько півроку-рік) , і біни у них різні. ingtrans

Повідомлень: 3929 З нами з: 31.07.19 Подякував: 110 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 16:38 ingtrans написав: Ви точно впевнені, що ви отримали кредитний бін, бо так замовили? Може Вам у тому ж monobank просто дали Visa і бін само собою був кредитним, а не тому, що ви попросили конкретно кредитний бін?

Ви точно впевнені, що ви отримали кредитний бін, бо так замовили? Може Вам у тому ж monobank просто дали Visa і бін само собою був кредитним, а не тому, що ви попросили конкретно кредитний бін?

в мене таке враження,що я продовжую спілкуватися з тим самим оператором Привата 3 рази пишу одне і те саме - а ви перепитуєте - ви точно впевнені? може перечитайте ще раз? в мене таке враження,що я продовжую спілкуватися з тим самим оператором Привата3 рази пишу одне і те саме - а ви перепитуєте - ви точно впевнені? може перечитайте ще раз? Rack Повідомлень: 682 З нами з: 29.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2024 16:45 Rack написав: ingtrans написав: Ви точно впевнені, що ви отримали кредитний бін, бо так замовили? Може Вам у тому ж monobank просто дали Visa і бін само собою був кредитним, а не тому, що ви попросили конкретно кредитний бін?

Ви точно впевнені, що ви отримали кредитний бін, бо так замовили? Може Вам у тому ж monobank просто дали Visa і бін само собою був кредитним, а не тому, що ви попросили конкретно кредитний бін?

в мене таке враження,що я продовжую спілкуватися з тим самим оператором Привата 3 рази пишу одне і те саме - а ви перепитуєте - ви точно впевнені? може перечитайте ще раз? в мене таке враження,що я продовжую спілкуватися з тим самим оператором Привата3 рази пишу одне і те саме - а ви перепитуєте - ви точно впевнені? може перечитайте ще раз?

Дивіться, що я хочу сказати: якщо ви отримали від monobank картку Visa, то вона з кредитним біном не тому, що Ви так захотіли, а тому що у monobank всі Visa з крединим біном. А от якщо Ви отримали не преримальну Mastercard із кредитним біном, то Ви таки чогось досягли. Дивіться, що я хочу сказати: якщо ви отримали від monobank картку Visa, то вона з кредитним біном не тому, що Ви так захотіли, а тому що у monobank всі Visa з крединим біном. А от якщо Ви отримали не преримальну Mastercard із кредитним біном, то Ви таки чогось досягли. ingtrans

Повідомлень: 3929 З нами з: 31.07.19 Подякував: 110 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 443444445446 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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