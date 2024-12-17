Додано: Пон 16 гру, 2024 13:44

Rack написав: ingtrans Що значить не пам'ятаю ? Ви намагалися це зробити і не вдавалося, чи просто не пам'ятаєте ? Я отримував у обох банках карти с біном КРЕДИТ, тому що потрібні були саме такі картки, інші не приймали там де я їх використовував. І зараз , гадаю, отримаю, але скільки це займе часу і нервів із такою підтримкою?... Що значить не пам'ятаю ? Ви намагалися це зробити і не вдавалося, чи просто не пам'ятаєте ? Я отримував у обох банках карти с біном КРЕДИТ, тому що потрібні були саме такі картки, інші не приймали там де я їх використовував. І зараз , гадаю, отримаю, але скільки це займе часу і нервів із такою підтримкою?...

У мене теж багато карток із кредитним біном, але я до жодного банку, з якими мав справу, не бачив можливості замовити картку, яка б мала потрібний бін. У більшості банків взагалі всі карти певного типу мають певний бін і вплинути на це неможливо.Так у monobank, як я написав вище, всі прості Mastercard були з дебетним біном незалежно від того, чи була це кредитка на думку банку чи дебетка, а Visa завжди були з кредитним біном. Ви точно впевнені, що ви отримали кредитний бін, бо так замовили? Може Вам у тому ж monobank просто дали Visa і бін само собою був кредитним, а не тому, що ви попросили конкретно кредитний бін?У Приваті здається все набагато заплутанішим, але у мене немає впевненості, що Приват дає бін на замовлення, особливо враховуючи те, що у мене 2 карти "Універсальна Gold", отримані одним і тим же шляхом (але з різницею близько півроку-рік) , і біни у них різні.