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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 444445446447

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:00

В виду того, что Приват отменил комиссии по ОВГЗ, подумываю воспользоваться. Но есть некоторые нюансы.

1. Вроде пишет, что все комиссии отменены, но на страничке про депозитарную деятельность написано, что облік цінних паперів безкоштовно, якщо вартість пакета менше 5 тисяч грн. Это к ОВГЗ не относится? Или если больше 5 облигаций, то будет не всё бесплатно?

2. У Универсальной бесплатный вход, платный выход. А у карты для выплат - наоборот. Допустимо пополнять Универсальную, покупать с нее облигации, а выплаты и погашение получать на карту для выплат?

3. Написали, что при подаче первой заявки счёт в ценных бумагах открывается автоматически. А что ещё надо сделать или иметь, чтоб с нуля начать покупать облигации в Привате?
Биометрический паспорт надо? Обязательно?
Оформил ЕЦП в Привате, а в видеоинструкции, как покупать ОВГЗ в Привате, в конце жмут кнопку Smart ID. Это уже что-то другое? Или это вообще старое видео?
В общем, если у меня будет Универсальная и карта для выплат, я могу уже заводить деньги на Универсальную и подавать заявку, или ещё что-то надо перед этим?

4. Есть ещё какие-то нюансы, из-за чего можно попасть на какие-то дополнительные траты?

5. Почему над списком доступных облигаций в Приват24 написано "актуально на 18.12.2024"? Если сегодня только 17.12.2024. Вчера была указана цена на 0,47 грн меньше, чем сейчас, и было написано "актуально на 17.12.2024". Сегодня до которого-то часа отображалась вчерашняя цена (даже после 9:00), но калькулятор считал уже по новой. Что это всё значит? У меня не было возможности проверить, но не означает ли это, что некоторое время после 9:00 можно покупать ещё по вчерашней цене?

Кстати, в Приват СЕПы быстро доходят? И надо ли, чтоб счёт отправителя принадлежал тому же лицу, что и Универсальная, с которой будут покупаться ОВГЗ?
Или можно вообще с карты на карту отправить? Приват сразу засчитает этот перевод, или будет некоторое время писать, что недостаточно средств для покупки ОВГЗ? Сколько времени?
candidat
 
Повідомлень: 1377
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:18

1/ можна посилання на документ?
2/ так - при покупці ОВДП будуть дві випадайки - з якої карти купувати і на яку зараховувати купони-погашення
3/ рахунок в ЦП відкриється автоматом. Smart ID - треба (ним буде підписуватись операція покупки ЦП), відповідно треба мати смартфон і додаток Приват24 на нему
4/ під час спроби покупки ОВДП банк прорахує усі цифри і вартість комісії (має бути 0)
5/ дійсно якась барабашка із цими датами
до слова - купуєте в п'ятницю, гроші спишуться лише в понеділок (усі операції приходять мені на емейл)
чомусь така система в Приватбанку (фактична операція лише на наступний робочий день)

СЕП Укрсиб -> Приват заходить за 2-3 хв (на уні картку)
гадаю банку по шарабану звідки заходять кошти ззовні
всередині в випадайках будуть лише ваші картки
greenozon
 
Повідомлень: 16754
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:25

1. https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi
Вот тут, там где Послуги депозитарної установи.

5. Т.е , если сегодня покупаю, то надо заводить деньги из расчета по той цене на 18.12.2024?
Это всегда так, что следующим днём списывается? Независимо покупаешь в 9 утра или ближе к 17?
candidat
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:33

  candidat написав:1. https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi
Вот тут, там где Послуги депозитарної установи.

5. Т.е , если сегодня покупаю, то надо заводить деньги из расчета по той цене на 18.12.2024?
Это всегда так, что следующим днём списывается? Независимо покупаешь в 9 утра или ближе к 17?


я б сказав що ця сторінка застаріла, чому?
бо внизу є список документів і це явно старе, наприклад - https://static.privatbank.ua/files/0000003846507914.pdf

з листопада усі послуги для фізиків - під 0
була новина про це

https://privatbank.ua/news/2024/11/1/pr ... d-1000-grn

5 - в мене завжди банк списує на 2ий робочий день, але гроші я завжди готую на потрібну картку (в мене інтернет картка грн) тоді, коли купую
ще не пробував закидувати пізніше (від гріха подалі :))
greenozon
 
Повідомлень: 16754
З нами з: 01.06.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1675 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:56

Re: ПриватБанк

  Howl написав:Пробуйте у фахівців питати як оформити картку, щоб нею можна орендувати авто за кордоном.

Мені здається, що таке питання дійсно для фахівців, а не для середньостатистичного оператора. Воно виходить за межі відповідальності банку і оператор не повинен знати і може не знати, що прокатні компанії зазвичай не приймають дебетки.
Фактично єдиним підходом, яким здається користувалися клієнти, - це замовлення певної карти, яка з минулого досвіду клієнтів має потрібний бін, приблизно як Ви вище писали
  Howl написав:кредитный BIN для картки Уні/Уні-GOLD, якщо оформити на сайті замовлення карток (іменна з фото без індивідуального дизайну):

Конкретно цей підход я ні підтвердити, ні спростувати не можу. Хоч у мене тут і 3 картки з кредитним біном, але всі вони отримані іншими способами і без особливої ​​уваги біну - просто так вийшло.
ingtrans
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Повідомлень: 3930
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  #<1 ... 444445446447
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