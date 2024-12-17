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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 444445446447 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 76 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 14% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 76 Додано: Вів 17 гру, 2024 13:00 В виду того, что Приват отменил комиссии по ОВГЗ, подумываю воспользоваться. Но есть некоторые нюансы.



1. Вроде пишет, что все комиссии отменены, но на страничке про депозитарную деятельность написано, что облік цінних паперів безкоштовно, якщо вартість пакета менше 5 тисяч грн. Это к ОВГЗ не относится? Или если больше 5 облигаций, то будет не всё бесплатно?



2. У Универсальной бесплатный вход, платный выход. А у карты для выплат - наоборот. Допустимо пополнять Универсальную, покупать с нее облигации, а выплаты и погашение получать на карту для выплат?



3. Написали, что при подаче первой заявки счёт в ценных бумагах открывается автоматически. А что ещё надо сделать или иметь, чтоб с нуля начать покупать облигации в Привате?

Биометрический паспорт надо? Обязательно?

Оформил ЕЦП в Привате, а в видеоинструкции, как покупать ОВГЗ в Привате, в конце жмут кнопку Smart ID. Это уже что-то другое? Или это вообще старое видео?

В общем, если у меня будет Универсальная и карта для выплат, я могу уже заводить деньги на Универсальную и подавать заявку, или ещё что-то надо перед этим?



4. Есть ещё какие-то нюансы, из-за чего можно попасть на какие-то дополнительные траты?



5. Почему над списком доступных облигаций в Приват24 написано "актуально на 18.12.2024"? Если сегодня только 17.12.2024. Вчера была указана цена на 0,47 грн меньше, чем сейчас, и было написано "актуально на 17.12.2024". Сегодня до которого-то часа отображалась вчерашняя цена (даже после 9:00), но калькулятор считал уже по новой. Что это всё значит? У меня не было возможности проверить, но не означает ли это, что некоторое время после 9:00 можно покупать ещё по вчерашней цене?



Кстати, в Приват СЕПы быстро доходят? И надо ли, чтоб счёт отправителя принадлежал тому же лицу, что и Универсальная, с которой будут покупаться ОВГЗ?

Или можно вообще с карты на карту отправить? Приват сразу засчитает этот перевод, или будет некоторое время писать, что недостаточно средств для покупки ОВГЗ? Сколько времени? candidat Повідомлень: 1377 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 гру, 2024 13:18 1/ можна посилання на документ?

2/ так - при покупці ОВДП будуть дві випадайки - з якої карти купувати і на яку зараховувати купони-погашення

3/ рахунок в ЦП відкриється автоматом. Smart ID - треба (ним буде підписуватись операція покупки ЦП), відповідно треба мати смартфон і додаток Приват24 на нему

4/ під час спроби покупки ОВДП банк прорахує усі цифри і вартість комісії (має бути 0)

5/ дійсно якась барабашка із цими датами

до слова - купуєте в п'ятницю, гроші спишуться лише в понеділок (усі операції приходять мені на емейл)

чомусь така система в Приватбанку (фактична операція лише на наступний робочий день)



СЕП Укрсиб -> Приват заходить за 2-3 хв (на уні картку)

гадаю банку по шарабану звідки заходять кошти ззовні

всередині в випадайках будуть лише ваші картки greenozon Повідомлень: 16754 З нами з: 01.06.14 Подякував: 488 раз. Подякували: 1675 раз. Профіль 1 2 1 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 гру, 2024 13:25 https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi

Вот тут, там где Послуги депозитарної установи.



5. Т.е , если сегодня покупаю, то надо заводить деньги из расчета по той цене на 18.12.2024?

Это всегда так, что следующим днём списывается? Независимо покупаешь в 9 утра или ближе к 17? 1.Вот тут, там где Послуги депозитарної установи.5. Т.е , если сегодня покупаю, то надо заводить деньги из расчета по той цене на 18.12.2024?Это всегда так, что следующим днём списывается? Независимо покупаешь в 9 утра или ближе к 17? candidat Повідомлень: 1377 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 гру, 2024 13:33 candidat написав: 1. https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi

Вот тут, там где Послуги депозитарної установи.



5. Т.е , если сегодня покупаю, то надо заводить деньги из расчета по той цене на 18.12.2024?

Это всегда так, что следующим днём списывается? Независимо покупаешь в 9 утра или ближе к 17? 1.Вот тут, там где Послуги депозитарної установи.5. Т.е , если сегодня покупаю, то надо заводить деньги из расчета по той цене на 18.12.2024?Это всегда так, что следующим днём списывается? Независимо покупаешь в 9 утра или ближе к 17?



я б сказав що ця сторінка застаріла, чому?

бо внизу є список документів і це явно старе, наприклад - https://static.privatbank.ua/files/0000003846507914.pdf



з листопада усі послуги для фізиків - під 0

була новина про це



https://privatbank.ua/news/2024/11/1/pr ... d-1000-grn



5 - в мене завжди банк списує на 2ий робочий день, але гроші я завжди готую на потрібну картку (в мене інтернет картка грн) тоді, коли купую

ще не пробував закидувати пізніше (від гріха подалі ) я б сказав що ця сторінка застаріла, чому?бо внизу є список документів і це явно старе, наприклад -з листопада усі послуги для фізиків - під 0була новина про це5 - в мене завжди банк списує на 2ий робочий день, але гроші я завжди готую на потрібну картку (в мене інтернет картка грн) тоді, коли купующе не пробував закидувати пізніше (від гріха подалі greenozon Повідомлень: 16754 З нами з: 01.06.14 Подякував: 488 раз. Подякували: 1675 раз. Профіль 1 2 1 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 гру, 2024 13:56 Re: ПриватБанк Howl написав: Пробуйте у фахівців питати як оформити картку, щоб нею можна орендувати авто за кордоном. Пробуйте у фахівців питати як оформити картку, щоб нею можна орендувати авто за кордоном.

Мені здається, що таке питання дійсно для фахівців, а не для середньостатистичного оператора. Воно виходить за межі відповідальності банку і оператор не повинен знати і може не знати, що прокатні компанії зазвичай не приймають дебетки.

Фактично єдиним підходом, яким здається користувалися клієнти, - це замовлення певної карти, яка з минулого досвіду клієнтів має потрібний бін, приблизно як Ви вище писали

Howl написав: кредитный BIN для картки Уні/Уні-GOLD, якщо оформити на сайті замовлення карток (іменна з фото без індивідуального дизайну): кредитный BIN для картки Уні/Уні-GOLD, якщо оформити на сайті замовлення карток (іменна з фото без індивідуального дизайну):

Конкретно цей підход я ні підтвердити, ні спростувати не можу. Хоч у мене тут і 3 картки з кредитним біном, але всі вони отримані іншими способами і без особливої ​​уваги біну - просто так вийшло. Мені здається, що таке питання дійсно для фахівців, а не для середньостатистичного оператора. Воно виходить за межі відповідальності банку і оператор не повинен знати і може не знати, що прокатні компанії зазвичай не приймають дебетки.Фактично єдиним підходом, яким здається користувалися клієнти, - це замовлення певної карти, яка з минулого досвіду клієнтів має потрібний бін, приблизно як Ви вище писалиКонкретно цей підход я ні підтвердити, ні спростувати не можу. Хоч у мене тут і 3 картки з кредитним біном, але всі вони отримані іншими способами і без особливої ​​уваги біну - просто так вийшло. ingtrans

Повідомлень: 3930 З нами з: 31.07.19 Подякував: 110 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 444445446447 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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