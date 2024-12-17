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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:22
candidat написав:
В виду того, что Приват отменил комиссии по ОВГЗ, подумываю воспользоваться. Но есть некоторые нюансы.
2. У Универсальной бесплатный вход, платный выход. А у карты для выплат - наоборот. Допустимо пополнять Универсальную, покупать с нее облигации, а выплаты и погашение получать на карту для выплат?
Интересно, а будет ли комиссия при погашении облигаций на КДВ, если покупка была с неё же ?
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