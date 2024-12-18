RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 445446447448

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:22

  candidat написав:В виду того, что Приват отменил комиссии по ОВГЗ, подумываю воспользоваться. Но есть некоторые нюансы.

2. У Универсальной бесплатный вход, платный выход. А у карты для выплат - наоборот. Допустимо пополнять Универсальную, покупать с нее облигации, а выплаты и погашение получать на карту для выплат?

Интересно, а будет ли комиссия при погашении облигаций на КДВ, если покупка была с неё же ?
Trainer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 138
З нами з: 16.09.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 08:18

Re: ПриватБанк

  Trainer написав:Интересно, а будет ли комиссия при погашении облигаций на КДВ, если покупка была с неё же ?

Пока не было. Но вопрос поставлен немного странно: какое отношение имеет покупка к погашению?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3931
З нами з: 31.07.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 445446447448
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2517)
18.12.2024 07:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.