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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 445446447448

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ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:22

  candidat написав:В виду того, что Приват отменил комиссии по ОВГЗ, подумываю воспользоваться. Но есть некоторые нюансы.

2. У Универсальной бесплатный вход, платный выход. А у карты для выплат - наоборот. Допустимо пополнять Универсальную, покупать с нее облигации, а выплаты и погашение получать на карту для выплат?

Интересно, а будет ли комиссия при погашении облигаций на КДВ, если покупка была с неё же ?
Trainer
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 08:18

Re: ПриватБанк

  Trainer написав:Интересно, а будет ли комиссия при погашении облигаций на КДВ, если покупка была с неё же ?

Пока не было. Но вопрос поставлен немного странно: какое отношение имеет покупка к погашению?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 11:53

Re: ПриватБанк

Для справки.
Доставку карт заграницу втихаря прикрыли месяца 2 примерно как.
В приложении в в вебверсии выбрать улицы в городах не дает.
Поддержка пишет отмороженные ответы, например открывайте диджитал картку.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 15:50

А хто пригадає який сьогодні день в Приватбанку?
вже мабуть всі забули, треба нагадати! :)


День націоналізації – 18 грудня 2016 року

а Порошенко закон так і не підписав як мав би - https://www.slovoidilo.ua/2019/05/15/no ... noproektiv


ps
сам славнозвісний закон - https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=60747
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 15:57

Виявляється усі ці роки НБУ вів трек історій навколо Приватбанку!

ось тут https://pb.bank.gov.ua/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 16:46

Пытаюсь купить ОВГЗ в Приват24. Пишет, мол, для покупки облигаций вы должны подписать документы (в Привате покупаю первый раз). Открываю эти документы, а там все разобрано в хлам, половины текста нет, буквы раскиданы по всей странице. Это что такое? Такое можно подписывать разве? У кого-то такое было?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:06

Re: ПриватБанк

  ВIВ написав:Доставку карт заграницу втихаря прикрыли месяца 2 примерно как.
  ВIВ написав:В приложении в в вебверсии выбрать улицы в городах не дает.

Так можливо можна на відділення замовити ?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:11

  candidat написав:Пытаюсь купить ОВГЗ в Приват24. Пишет, мол, для покупки облигаций вы должны подписать документы (в Привате покупаю первый раз). Открываю эти документы, а там все разобрано в хлам, половины текста нет, буквы раскиданы по всей странице. Это что такое? Такое можно подписывать разве? У кого-то такое было?


а ви заскрінили це неподобство?
я такого не пригадую, наче все було чікі пукі
greenozon
 
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