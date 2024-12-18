Для справки. Доставку карт заграницу втихаря прикрыли месяца 2 примерно как. В приложении в в вебверсии выбрать улицы в городах не дает. Поддержка пишет отмороженные ответы, например открывайте диджитал картку.
Пытаюсь купить ОВГЗ в Приват24. Пишет, мол, для покупки облигаций вы должны подписать документы (в Привате покупаю первый раз). Открываю эти документы, а там все разобрано в хлам, половины текста нет, буквы раскиданы по всей странице. Это что такое? Такое можно подписывать разве? У кого-то такое было?
candidat написав:Пытаюсь купить ОВГЗ в Приват24. Пишет, мол, для покупки облигаций вы должны подписать документы (в Привате покупаю первый раз). Открываю эти документы, а там все разобрано в хлам, половины текста нет, буквы раскиданы по всей странице. Это что такое? Такое можно подписывать разве? У кого-то такое было?
а ви заскрінили це неподобство? я такого не пригадую, наче все було чікі пукі