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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 446447448449

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:29

  ingtrans написав:
  Trainer написав:Интересно, а будет ли комиссия при погашении облигаций на КДВ, если покупка была с неё же ?

Пока не было. Но вопрос поставлен немного странно: какое отношение имеет покупка к погашению?

Например, я купил UA4000227656 с погашением 15.01.2025.
Оплата покупки была с КДВ.
15.01.2025 будет погашение UA4000227656 + выплата купонов на КДВ.
В тарифах https://privatbank.ua/platezhnie-karty/gold-kdv есть:
- Зарахування з депозитних вкладів
- Комісія за нецільове поповнення Картки для виплат (крім заробітної плати, пенсії та соціальних виплат)

Как будет в случае облигаций ?
Trainer
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:50

Re: ПриватБанк

  Trainer написав:Как будет в случае облигаций ?

Написал выше:
  ingtrans написав:Пока не было.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:18

Re: ПриватБанк

Казковий Буковель із ПриватБанком та Mastercard
з 17 грудня 2024 до 17 березня 2025
Подорожі до Буковелю за оплати послуг через Приват24 з Mastercard

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Kazkovyy_Bukovel

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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:22

  Trainer написав:
  ingtrans написав:
  Trainer написав:Интересно, а будет ли комиссия при погашении облигаций на КДВ, если покупка была с неё же ?

Пока не было. Но вопрос поставлен немного странно: какое отношение имеет покупка к погашению?

Например, я купил UA4000227656 с погашением 15.01.2025.
Оплата покупки была с КДВ.
15.01.2025 будет погашение UA4000227656 + выплата купонов на КДВ.
В тарифах https://privatbank.ua/platezhnie-karty/gold-kdv есть:
- Зарахування з депозитних вкладів
- Комісія за нецільове поповнення Картки для виплат (крім заробітної плати, пенсії та соціальних виплат)

Как будет в случае облигаций ?

А тут ще виникає інше питання, яким чином збираєтеся виводити кошти від ОВДП за межі банку, якщо виникне така потреба - адже там точно буде коміс(якщоне бігати з торбрю кешу)
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:49

  ВIВ написав:Для справки.
Доставку карт заграницу втихаря прикрыли месяца 2 примерно как.
В приложении в в вебверсии выбрать улицы в городах не дает.
Поддержка пишет отмороженные ответы, например открывайте диджитал картку.

Брехня, працює. Можливо в окремі країни прикрили?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:52

  Howl написав:
  Rack написав:Ви впевнені у цьому? Бо співробітники банку про це не знають))
Так. Не всі співробітники в курсі щодо цього й навряд чи щось змінеться.
Пробуйте у фахівців питати як оформити картку, щоб нею можна орендувати авто за кордоном.
Зверну увагу, що BIN картки може мати 6-8 цифр.

  Rack написав:...і обрати там тип картки також не можливо.
Й не буде. Просто робить правильне замовлення.

Все виявилося набагато простіше для мене і неріалізуємо для співробітників -тому що, мені за 2 тижні так і не надалі відповідь з цього питання, це дно, взагалі нема кому мабуть працювати). При перевипуску карти обрав VISA і карта автоматом випустилася з біном КРЕДІТ. Просто вдруге перевипустив карту і ВСЕ. Отримав те що треба.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:45

  Rack написав:
  Howl написав:
  Rack написав:...і обрати там тип картки також не можливо.
Й не буде. Просто робить правильне замовлення.

Все виявилося набагато простіше для мене і неріалізуємо для співробітників -тому що, мені за 2 тижні так і не надалі відповідь з цього питання, це дно, взагалі нема кому мабуть працювати). При перевипуску карти обрав VISA і карта автоматом випустилася з біном КРЕДІТ. Просто вдруге перевипустив карту і ВСЕ. Отримав те що треба.

Що й потрібно було довести. Потрібний бін замовляють не через співробітників, а через замовлення правильної картки. Те ж саме і для monobank.
ingtrans
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