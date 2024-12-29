Trainer написав:Интересно, а будет ли комиссия при погашении облигаций на КДВ, если покупка была с неё же ?
Пока не было. Но вопрос поставлен немного странно: какое отношение имеет покупка к погашению?
Например, я купил UA4000227656 с погашением 15.01.2025. Оплата покупки была с КДВ. 15.01.2025 будет погашение UA4000227656 + выплата купонов на КДВ. В тарифах https://privatbank.ua/platezhnie-karty/gold-kdv есть: - Зарахування з депозитних вкладів - Комісія за нецільове поповнення Картки для виплат (крім заробітної плати, пенсії та соціальних виплат)
Trainer написав:Интересно, а будет ли комиссия при погашении облигаций на КДВ, если покупка была с неё же ?
Пока не было. Но вопрос поставлен немного странно: какое отношение имеет покупка к погашению?
Например, я купил UA4000227656 с погашением 15.01.2025. Оплата покупки была с КДВ. 15.01.2025 будет погашение UA4000227656 + выплата купонов на КДВ. В тарифах https://privatbank.ua/platezhnie-karty/gold-kdv есть: - Зарахування з депозитних вкладів - Комісія за нецільове поповнення Картки для виплат (крім заробітної плати, пенсії та соціальних виплат)
Как будет в случае облигаций ?
А тут ще виникає інше питання, яким чином збираєтеся виводити кошти від ОВДП за межі банку, якщо виникне така потреба - адже там точно буде коміс(якщоне бігати з торбрю кешу)
ВIВ написав:Для справки. Доставку карт заграницу втихаря прикрыли месяца 2 примерно как. В приложении в в вебверсии выбрать улицы в городах не дает. Поддержка пишет отмороженные ответы, например открывайте диджитал картку.
Rack написав:Ви впевнені у цьому? Бо співробітники банку про це не знають))
Так. Не всі співробітники в курсі щодо цього й навряд чи щось змінеться. Пробуйте у фахівців питати як оформити картку, щоб нею можна орендувати авто за кордоном. Зверну увагу, що BIN картки може мати 6-8 цифр.
Rack написав:...і обрати там тип картки також не можливо.
Й не буде. Просто робить правильне замовлення.
Все виявилося набагато простіше для мене і неріалізуємо для співробітників -тому що, мені за 2 тижні так і не надалі відповідь з цього питання, це дно, взагалі нема кому мабуть працювати). При перевипуску карти обрав VISA і карта автоматом випустилася з біном КРЕДІТ. Просто вдруге перевипустив карту і ВСЕ. Отримав те що треба.
Rack написав:...і обрати там тип картки також не можливо.
Й не буде. Просто робить правильне замовлення.
Все виявилося набагато простіше для мене і неріалізуємо для співробітників -тому що, мені за 2 тижні так і не надалі відповідь з цього питання, це дно, взагалі нема кому мабуть працювати). При перевипуску карти обрав VISA і карта автоматом випустилася з біном КРЕДІТ. Просто вдруге перевипустив карту і ВСЕ. Отримав те що треба.
Що й потрібно було довести. Потрібний бін замовляють не через співробітників, а через замовлення правильної картки. Те ж саме і для monobank.